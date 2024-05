La Mirada de Yolanda Longino | Rancho Calixto, un contacto natural

Rancho Calixto es un espacio dedicado a la conservación y preservación de la vida silvestre, donde puedes disfrutar del bosque y la naturaleza en todo su esplendor, de sus cabañas, zona de acampar, avistamiento de aves, luciérnagas (julio y agosto), senderismo, además de visitar a los venados en su hábitat y comer en su restaurante.

Este lugar se encuentra en Amealco a casi hora y media del centro de la ciudad de Querétaro.

Rancho Calixto empieza a trabajar de manera oficial en el año 2010, iniciando con una cabaña, zona de acampar y avistamiento de aves. En la actualidad cuentan con siete, todas hechas de madera con capacidad para 2 y hasta 12 personas, en ellas encontrarás agua caliente, luz, cocina y privacidad entre una cabaña y otra.

En este lugar podrás vivir una experiencia única en donde además de hospedarte en el bosque amealcense podrás ver a los venados cola blanca en su hábitat natural, los cuales se visitan por la mañana con el guía, quien los llevara al lugar donde se encuentran para alimentarlos. “Procuramos la vida silvestre y no la vida doméstica, porque queremos que cuando vengas, mejor veas un venado, una ardilla, un conejo, un lagarto cornudo, un armadillo, un cacomixtle, que sepas que aquí hay ajolotes, a lo mejor no los ves poque siempre se la pasan abajo en el ensolve de los bordos y no los ves, pero ahí están”, manifestó Clemente Obregón González.

Podras ver diversidad de aves como: el cardenalito, huitlacoche, el carpintero beyotero, la aguililla cola roja, boyerito, el azulejo, encapuchado negro, pico gordo tigrillo entre otros. Así como disfrutar de sus diversos senderos y de “Sendero a Calixto” que es una caminata que inicia en el centro de Amealco pasando por atajos para llegar al cerro de la cruz y a la cruz de Chiteje, para posteriormente bajar por senderos Calixto en donde te estarán esperando con una parrillada (este recorrido es bajo contratación).

Cuentan además con un vivero donde se produce jitomate uva y pepino orgánico, el cual también puede visitarse, explicando aquí como es la polinización, nutrición, diferencia entre lo orgánico y convencional, como se cultivan y cosechan. En su restaurante podrás disfrutar los fines de semana de su bufet, donde ofrecen cortes de carne, chamorro horneado a la leña, sushi, pizza, vegetales asados, entre otras cosas.

“Que sepan nuestros clientes que cuando vienen a rancho Calixto es también una forma indirecta de mantener un área de conservación, de procurar las aves, los cacomixtles, los zorros, los venados, todo lo que nosotros cuidamos aquí adentro del rancho se mantiene gracias a la visitas de nuestros clientes, cuando la gente llega a una cabaña y se hospeda o llega al restaurant, parte de las ganancias que se obtienen van directas al área de conservación”, finalizó Obregón.