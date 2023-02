Josué Gutiérrez tiene nuevo libro de terror

Josué Gutiérrez Castillo presentó su nuevo libro “Cazadores de monstruos. El llamado de la muerte”, en la pasada edición de la Feria Internacional de Guadalajara y ahora está preparado para presentarlo ante el público de Querétaro.

Esta es la primera novela que realiza, después de dar a conocer su primer libro denominado “Nada es lo que parece”, una antología de 6 cuentos de terror con historias inspiradas en la dimensión desconocida y el trabajo de Stephen King, donde situaciones comunes son interrumpidas por fenómenos paranormales.

“El terror es un género que me ha acompañado siempre. Drácula, Frankenstein y el Hombre lobo son personajes que siempre me han gustado y su esencia ha quedado en mí”.

El joven cineasta empezó a escribir desde pequeño “siempre me ha gustado mucho la lectura pues me la inculcaron en mi familia. Me gusta escribir porque a través de la narrativa puedo contar las historias que me invento”.

Ahora con 24 años, ha cumplido su sueño de contar una historia que se desarrolle en México con su segundo libro “es una novela de fantasía juvenil. La idea surge porque me gustan las historias de aventuras, y quise replicar la fórmula de un grupo de chicos en un pueblo pequeño que combaten una amenaza sobrenatural, pero en México. El pueblo donde se desarrolla la novela está fuertemente inspirado en San Juan del Río, aunque con algunas libertades creativas”.

El libro está publicado por la editorial Soconusco Emergente y se puede conseguir a través de las redes sociales de Josué Gutiérrez “las palabras pueden crear imágenes y eso es increíble”.