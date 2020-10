Otorgan a la poeta estadounidense, Louise Glück, Premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura fue otorgado a una poeta de 77 años debido a su "inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal". Se trata de Louise Glück, que comenzó su obra en los años 60.

La infancia y la vida en familia, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que ha centrado su obra.

"Averno" (2006) es su poemario magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso a los infiernos de Perséfone, cautiva de Hades, dios de la Muerte. Otra de sus obras destacadas es su última recopilación, "Noche fiel y virtuosa".

Literature Laureate Louise Glück made her debut in 1968 with ‘Firstborn’ and was soon acclaimed as one of the most prominent poets in American contemporary literature. She has published twelve collections of poetry and some volumes of essays on poetry.#NobelPrize pic.twitter.com/QORlhZy4Lt — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Dos años después de la polaca Olga Tokarczuk, Louise Glück se convierte así en la 16ª mujer galardonada con el premio, en una edición de los Nobel muy femenina.

Con tres laureadas en las categorías científicas del Nobel, esta temporada podría batir el récord de mujeres premiadas (cinco en 2009), pues todavía quedan dos galardones por otorgar, el de la Paz --el viernes-- y el de Economía, el lunes.

Louise Glück, Premio Nobel Literatura 2020 / Foto: AFP

Tras una serie de escándalos o polémicas que empañaron en los últimos años el premio literario más famoso del mundo, la elección de este año de la Academia Sueca era especialmente imprevisible, según los críticos.

El año pasado, el premio 2019 fue otorgado al escritor austriaco Peter Handke, cuyas atrevidas posiciones a favor de Milosevic generaron una gran polémica, que se añadió al escándalo sexual que desgarró a la institución hace tres años y que hizo que la atribución del premio de 2018 fuera postergada un año.