María Martínez presenta su reciente libro

De profesión contador público con especialidad en impuestos, María Martínez Astello ha decidido compartir su historia de vida, luego de haber logrado superar la fuerte experiencia que hace 12 años vivió, al enfrentarse de un momento a otro a la muerte, el fallecimiento de su hermano quien de manera accidental perdió la vida.

Al año del fatal suceso María inició, se puede decir, a escribir el libro, aunque no tenía considerado publicarlo, sino escribir para ella misma, comenta “a medida de escribirlo e ir sanando todo el dolor de la herida que traía, descubrí la necesidad de la gente en querer sanar, justo en el libro es lo que plasmo a través de mi vivencia, el como si se puede sanar, ser feliz, dar ese primer paso que no es fácil, pero tampoco imposible”.

“Del duelo a la felicidad” es el título del libro que consta de 6 capítulos: Un mundo color de rosa; el verdadero color del mundo; recontándome mi historia; gratitud; una nueva historia, y en el capítulo 7, ejercicios, capítulos a través de los cuales, María cuenta un poco su historia, “pero más allá del proceso que viví y cómo sanarlo, lo que a mí me hubiera gustado que me hubiera dicho la gente cuando pase por el momento más difícil”, y hace referencia a que como sociedad a veces somos muy duros, pues nadie nos ha enseñado o preparado para tener palabras adecuadas, y ejemplifica, “a mí me decían: sí, pobre de ti, pero tienes que ser fuerte por tus papás”, estas, cita, son frases que te van metiendo de forma inconsciente, “trataba de ser fuerte por mis papás pero no, el duelo es individual, cada persona tiene que procesarlo, el dolor es individual”; o la frase que para ella fue muy dura: el tiempo te va a ayudar, “a medida que más pasaba el tiempo, más dolía”.

Varias herramientas fueron las que le ayudaron a dar el primer paso y salir adelante, y es en este libro que comparte esas herramientas precisamente para dar ese primer paso que es el más difícil, “te ayuda a salir de ese hoyo de depresión, del enojo, te ayuda a entender que todo lo que estás viviendo, enojo, tristeza, etc., son normales, y eso nadie te lo dice. No importa si la demás gente no lo entiende, a veces por estar bien con los demás dejamos de estar bien con nosotros, de eso también hablo en el libro”, y también, cómo, al final del día, reconocer que todo está en nosotros, que lleva un proceso, que superar un duelo depende de la persona que lo está viviendo, y el compromiso de cada quien para lograrlo.

E hizo referencia al significado de la portada, en tonos rosa y negro, “antes del duelo mi vida era color de rosa, cuando enfrento la muerte tan cerca, veo el lado obscuro de tristeza, depresión, ese es el significado que tiene la mezcla de colores, el negro: los lados obscuros, como el mundo color de rosa: es volver del duelo a la felicidad… es volver de ese punto obscuro a pintarlo de color rosa”, comentó, así como hacer extensiva la invitación a conocer el libro a través de Instagram con el título del libro donde también tendrá participación de expertos en temas referentes a la tanatología, psicología, etc.