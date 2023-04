Periodismo ilustrado: Gabriel Campanario habla del espíritu del dibujo inmediato

El dibujante español, Gabriel Campanario, se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ) para charlar acerca del movimiento global Urban Sketchers (Dibujantes urbanos) que él mismo inició en 2007, y que estableció oficialmente como organización dos años después.

Fue a partir del periodismo que el artista comenzó a interesarse por el dibujo y en su estancia definitiva en Seattle, Estados Unidos, fundó en 2007 el proyecto Urban Sketchers, en el que artistas y dibujantes de todo el mundo, se unieron a esta iniciativa para dar a conocer sus obras en la web. “Gabi” Campanario habló para este medio sobre cómo fue que llegó a dar esta charla a Querétaro, estado que este año se adhirió oficialmente al movimiento.

“Ya había visitado México hace varios años, específicamente estuve en Tijuana por un tiempo muy breve pero nunca había estado en una ciudad tan artística como Querétaro. Y esto se dio porque los colegas que tenemos en Urban Sketchers me escribieron para que viniera a dar una conferencia en la ciudad y pues, aquí estamos”, comentó.

Nacido en Barcelona España, Gabriel Campanario dio a conocer el concepto de “sketchers” como una persona que puede realizar un dibujo inmediato donde principalmente los temas son las imágenes de la vida cotidiana.

“El concepto de sketchers es el dibujo a partir de la observación. Como te decía, en 2007 hice un grupo en internet en el que recluté a varios interesados en esta práctica con la idea de democratizar este tipo de arte que en realidad es muy accesible y cualquier persona puede participar, basta tener un cuaderno y un lápiz. Puedes dibujar la escena mientras viajas por el transporte público, o cuando estás en la mesa de un café, o cuando transitas por las aglomeradas calles de una ciudad”, dijo.

El blog de Urban Sketechers fue creado para dar cabida a los dibujantes de cualquier técnica, ya sea lápiz, óleo, tinta o acuarela. El objetivo es que el dibujante sea una persona libre que pueda expresar sus emociones inmediatas.

“No importa qué técnica utilices, lo realmente importante es que practiques el dibujo porque en él se pueden apreciar la identidad del dibujante”, aseveró.

Las influencias artísticas de Gabriel Campanario son los periodistas gráficos del siglo XIX que fueron los precursores de fotoperiodismo que retrataban los hechos que acontecían en las grandes ciudades o en las guerras.

“Me formé con aquellos grandes dibujantes que posteriormente dieron inicio a lo que actualmente es el fotoperiodismo, de hecho, también me ayudó bastante que de joven estudié periodismo, al ver los registros gráficos sobre la Guerra de Crimea, por ejemplo, me quedé impresionado. También, mi trabajo es similar a lo que era el flaneur, que era una especie de vago por las calles de París que iba contemplando a la ciudad como fuente de inspiración para escribir sus poemas”, compartió.

Durante la charla, cuya asistencia fue más de la esperada con aproximadamente 40 dibujantes queretanos, el artista habló sobre su trabajo como editor en el que se ha dedicado a promover el trabajo de creadores de distintas partes del mundo. También ofreció una breve reseña de sus trabajos realizados, entre ellos Seattle Scketcher: An Illustrated Journal y The Art of Urban Skcetching: Drawing On Location Around de World.

El periodista actualmente está trabajando en un proyecto editorial llamado Scketcher Price en el que pretende publicar los trabajos de los dibujantes de todo el mundo.

¿Quiénes son los urban sketchers en Querétaro?

El colectivo inició sus actividades el 18 de octubre del 2020, siguiendo los pasos de la comunidad global que surgió en Seattle (Estados Unidos) de la mano del periodista e ilustrador Gabriel Campanario.

Como colectivo, siempre dibujan en grupo y se ayudan mutuamente en esa labor, para luego compartir los resultados en internet a través de hashtags representativos; en el caso de Querétaro: #usk_qro.

Actualmente, el grupo Urban Sketchers Querétaro registra 70 dibujantes con distintas profesiones y estudios, quienes se reúnen quincenalmente en diversos puntos del estado para realizar sesiones de dibujo que duran entre 1 y 2 horas. Los impulsores son el arquitecto Martín Camacho y el fotoperiodista Demian Chávez.