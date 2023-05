¿Cómo nace un sueño? Averígualo en el teatro

Tres misteriosos hombres son los encargados de recopilar imágenes y recuerdos para armar los sueños y las pesadillas de las personas, ellos viven dentro de las cabezas y son la clave para saber cómo acabar con las malas palabras, las guerras y las culpas.

Esta es la historia detrás de “Oniria”, una obra de Proyecto dramante que hoy estará en la cartelera del Museo de la Ciudad como parte de la 14 Cruzada Central por el Teatro de Atabal.

Teatro “Recobramos la vocación de intercambio y apoyo solidario”: Atabal

La cita es a las 20:00 horas y los boletos tienen un costo de 100 pesos y de 80 para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad.

Escrita por Martin Giner, “Oniria” cuenta con la dirección de Victor Sasia y las actuaciones de Jesse Cazares, Lucas Mendoza y José Guillén.

¿Qué habrá mañana en cartelera?

El festival llevará a escena dos historias más que hablan sobre la muerte, el duelo y las desapariciones forzadas.

La primera es una obra para los más pequeños del público y sus familias. Se trata de “El misterio del helado derretido” y se presentará a las 13:00 horas en el Foro de la Chimenea de la Antigua Estación del Tren.

La historia se centra en la amistad entre una niña y un vampiro llamado Ernesto, el monstruo de la medianoche, quien la ayudará a saber qué pasa con las cosas cuando desaparecen, dónde se encuentran sus padres y a resolver el misterio de su helado favorito que dejó debajo de la cama con la esperanza de encontrarlo intacto al siguiente día.

Escrito por Andrés Carreño, la obra es un proyecto de la compañía queretana Cafuné Teatro; cuenta con la dirección de Carlos Aguilera y las actuaciones de José Campos, Karla Paola, Abigail Contreras y José Eduardo Aguilera Lepe.





La segunda historia se titula “Niño del agua”, y se trata de un proyecto escénico de la compañía michoacana Vaso Teatro, que habla sobre las desapariciones forzadas.

“El día que conocí a Jorge, él ya estaba aquí. Y su ropa se deshacía nada más con mirarla. Jorge tiene 15 años y yo tengo 14. Jorge vive aquí en frente pero en su casa no saben que está aquí. Mientras tanto yo seguiré dormidito aquí abajo, en el agua esperando que un día alguien me encuentre, para que luego truenen cuetes, y me lleven a enterrar al panteón, con hartas flores y sepa que ya es hora de irme a esa luz tan bonita como la que se vio el día que vinieron por Jorge”, se lee en la sinopsis.

Escrita, dirigida y estelarizada por Manuel Barragán, la obra es un monólogo para adolescentes y adultos, se presentará a las 20:00 horas en el Foro Múltiple del Museo de la Ciudad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El costo de los boletos para cada presentación es de 100 pesos y de 80 para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad.