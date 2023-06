Tito-Tito-Agapito visita a Querétaro sólo por dos noches

El Corral de Comedias invita a las familias queretanas a pasar las veladas del 23 y 24 de junio con el célebre personaje “Tito-Tito-Agapito” y sus relatos jocosos sobre su vida amorosa, los mitos históricos y su reflexión sobre el ingenio mexicano.

“Tito” viene a ser el reflejo del mexicano astuto, cómico y ocurrente. Narra sobre su más grande amor, a la cual conoció en una librería, y que a raíz de este suceso su vida cambiaría. Ahora todo lo que conoce, y puede conocer, le ha dado las herramientas para cuestionar sobre el pasado y el presente. “Hay una catarsis de lágrimas, muy bonito donde incluso él [Tito] invita al público a llorar junto con él. Entonces eso es lo padre, es una puesta en escena con muchos contrastes, lo más seguro es que nadie se va a aburrir, eso lo puedo garantizar”, explicó Humberto Flores, director artístico de América Producciones, en una entrevista para DIARIO DE QUERÉTARO.

“[El objetivo de esta obra] es darnos cuenta, desde el punto de vista más humano, el daño tan grande que ha recibido nuestro país por la falta de identidad. En esta misma puesta en escena tocamos temas como el machismo, mitos históricos como el de la Malinche y la discriminación, todos en el sentido para invitar al público a reflexionar sobre nuestro entorno actual”, explicó el director.

La obra hace un recorrido por pasajes históricos entrelazados con la vida misma del protagonista. Está marcada por situaciones divertidas que robarán carcajadas del público y momentos emotivos donde los harán derramar más de una lágrima. Al final, de acuerdo con el director e intérprete de “Tito”, se llevarán un fuerte mensaje de lo que nos hace ser mexicanos.

Humberto se adentró en el teatro hace más de 40 años junto con América de la Paz, juntos han profundizado en todos los géneros del teatro hasta llegar a éste tipo de puesta en escena educativa, que se apropia de estrategias didácticas y busca transmitir el conocimiento con sus espectadores. Juntos han creado un amplio repertorio que trae al escenario a personajes importantes de la ciencia como lo es Albert Einstein o Arquímedes, o pegado a la lírica han traído a un simpático payasito poético que recita a Amado Nervo, Margarito Ledezma, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros.

“Lo mejor del teatro es invitar a reflexionar. El teatro no es una crítica, sino es poner una información para que el público decida lo que es más pertinente para él y construya su propio punto de vista; pero esto no quiere decir que nosotros desde la puesta en escena no demos información verídica. Por lo que, en fin, nuestra conclusión como compañía es que ‘el saber te salva’, los libros, los contenidos, todo te ayuda. Aquí no imponemos ideologías, solo invitamos a reflexionar”, concluyó Humberto.

‘Tito-Tito-Agapito y uno que otro mito’ sólo se presentará en el Corral de Comedias hoy, viernes, y el sábado a las 21:00 horas (a las 20:30 horas es la recepción). Los boletos tienen un costo de 300 pesos y 250 para estudiantes, niños y adultos mayores.