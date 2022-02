Vuelve al teatro Torch song, la historia de amor de una drag queen en Nueva York

La historia de Arnold Beckoff, una drag queen que vive en Nueva York durante la década de los 70 y que lucha por obtener el respeto social, es el tema central de la obra Torch Song, que se presentará en el Teatro Milán de la Ciudad de México los días 1, 8 y 15 de febrero.

En esta historia se cuenta la lucha de una drag queen que sostiene un amorío con un profesor universitario, pero cuya batalla principal es aquella que enfrenta contra su propia madre.

Con dramaturgia de Harvey Fierstein y la dirección de Alejandro Villalobos, Torch Song reúne a Rogelio Suárez y Anahí Allué como protagonistas, y también a Mariano Aguirre, Ginette Zavala, Gilberto Esparza y José Peralta quienes interpretan a personajes principales.

Para el actor Mariano Aguirre, quien da vida a Ed, el profesor universitario, es sumamente importante que estos temas, como la subcultura drag queen, se trate en los grandes escenarios, pues lamenta, aunque la historia ficticia se desarrolle en a finales de los 70, no hay mucha diferencia con la realidad que se vive en pleno año 2022.

“Lamentablemente son temas que están muy vigentes, sobre todo este año que tuvo ataques muy violentos a la comunidad LGBT, eso es lo importante de esta puesta en escena, que el público vea esta historia y abra su mente para respetar el amor, las diferentes familias que existen”.

Mariano Aguirre también reconoce que cada vez son más las obras de teatro, musicales y películas en donde se habla de las demandas de la comunidad LGBT. Sin embargo, asegura que nunca será suficiente, por lo que espera que Torch Song arrope a la comunidad LGBT de México y los anime a seguir luchando por visibilizar sus demandas.

“Yo salí del clóset hace 15 años y fue un momento muy duro en mi vida donde me enfrenté a muchas situaciones lamentables, y a partir de que salí del clóset y me encontré con la comunidad recibí apoyos, consejos y mucho amor, desde ese momento me involucré de lleno en el tema de la inclusión, por eso para mi es muy importante formar parte de este proyecto”.

Torch Song es una obra originalmente presentada en el Actor’s Playhouse de Nueva York en 1982 y que llegó a Broadway en 1983 obteniendo varios reconocimientos, entre ellos dos premios Tony para Fierstein como actor y autor.

En México fue presentada por primera vez en 1986 con la traducción de Carlos Monsiváis en una puesta encabezada por el reconocido actor Tito Vasconcelos. Tras varias reposiciones, Fierstein regresó a la obra en 2017 para condensarla en una nueva versión preparada para el actor Michael Urie, que fue presentada con éxito entre 2017 y 2019.

Los boletos para la nueva temporada de Torch song se encuentran disponibles en la boletera: https://www.ticketmaster.com.mx/