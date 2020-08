Teatros esperan la tercera llamada y reabrirán en octubre

Tras cinco meses cerrados debido a la pandemia, los teatros de la Ciudad de México podrán abrir a partir del 27 de agosto. Pero los productores decidieron tomar unas semanas más para reiniciar esta actividad de la que dependen 10 mil familias, según el productor Alejandro Gou, quien repondrá a partir del 2 de octubre A oscuras me da risa en el Teatro Aldama y El Tenorio cómico en el Centro Cultural Teatro 1.

Las medidas generales de prevención para todos los teatros, son el uso obligatorio de cubrebocas para el público, así como la toma de temperatura y una distancia de 1.5 metros entre espectadores; desinfección de superficies y ventilación natural. La duración máxima de las funciones será de hora y media, no se permitirán las orquestas y bandas en vivo con instrumentos de viento, se cancelarán las dos primeras filas y no se entregarán programas de mano.

"El 30 por ciento es poco, pero por algo se empieza", advierte Gou, quien afirma que la mayoría de los productores abrirán en octubre, "sin ser vocero de los demás, pero lo sé por lo que hemos comentado", pues se requiere de tiempo para cumplir con todas las medias sanitarias y además ajustar sus presupuestos.

Explica que durante las semanas previas a su apertura se dedicará "a hablar con los actores, que se tienen que bajar el sueldo, con la gente de publicidad, la que nos renta los teatros, todos tenemos que bajarnos, no podemos tener las mismas pretensiones, además, preparar los teatros con las medidas que nos pide el gobierno, tenemos que cumplir con esas normas porque no queremos que nos regresen al semáforo rojo, imagínate, hacemos publicidad, volvemos a gastar muchísimo dinero y nos cierran, sería la ruina. Tenemos que hacer publicidad un mes, porque hay que convencer al público de que vaya y que va a estar seguro dentro del teatro".

Agrega que los productores asociados en Teatromex -entre ellos Jorge Ortiz de Pinedo, Tina Galindo y Rubén Lara- han estado unidos para "salvar el rubro del teatro".

El productor reconoce que las condiciones para la reapertura "no es lo que esperábamos, pero sí es una luz de esperanza". Y asegura que planea reponer los musicales Jesucristo superestrella y Hoy no me puedo levantar. "En el bajo mundo se dice que nos van a dejar abrir semáforo verde por ahí de noviembre, si es así abriré para noviembre y si no para diciembre, o enero, pero ya es un gran avance volver a los foros después de cinco meses".

La compañía Mejor Teatro informó en un comunicado que a la brevedad comenzarán con los “protocolos sanitarios necesarios que permitan la reapertura de los espacios en los que se presentan nuestras producciones”, y retomará los montajes de Los Monólogos de la vagina, Defendiendo al cavernícola, TOC TOC, Perfectos desconocidos, Mentiras y Mentidrags.

La empresa dirigida por el productor Morris Gilbert anunció también que seguirán con los trabajos de preproducción del musical Ghost, la sombra del amor, que estrenará "apenas las condiciones nos lo permitan”.

En el anuncio de las obras que retomarán en las próximas semanas no aparece Chicago, musical que se presentaba en el Teatro Telcel y que llevaba cinco meses en la cartelera.

Los recintos del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Benito Juárez, el Sergio Magaña y Foro A Poco No, también reabrirán en octubre, igual que la red de teatros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), concentrados en el Centro Cultural del Bosque, donde los ensayos iniciarán en septiembre y en la última semana del mes comenzarán las actividades al aire libre, informó el área de Comunicación Social del INBAL.

Con información de Rosario Reyes