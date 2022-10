Últimos días del Circo Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca

El Circo Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca estará presentándose esta última semana en San Juan del Río, en un espectáculo con más de 15 artistas nacionales e internacionales en un espectáculo hecho para toda la familia.

Yaroslava Medina, equilibrista del circo, tiene 19 años y maneja el monociclo “es como una bicicleta con una sola llanta y sin manubrio, un monociclo de 5 metros de altura. Lo más difícil fue aprender a subirme y a saltar en él. Se requiere de mucho equilibrio y practica y si te caes, tienes volver a levantarte”.

Otro integrante del equipo es Denis Verti, quien es malabarista desde los 12 años “es una disciplina que requiere mucha constancia y determinación. Con esta profesión he visitado Israel, Egipto e Inglaterra. Lo máximo que he logrado sostener son 8 pelotas, 7 clavas y 10 aros. Actualmente el record mundial es de 13 aros y estoy cerca de lograrlo. A mí me gustaría romperlo”.

Teatro Hermanos Fuentes Gasca regresa a San Juan del Río

Finalmente, Alfonso Tapia, es equilibrista de escalera libre y estudio la Licenciatura de Circo en Puebla “lo más difícil es tener la constancia y disciplina de poder construir algo a largo plazo. La carrera de un artista circense no es diferente a la de un doctor o a otra profesión. Siempre buscamos superarnos e innovar”.

El circo estará instalado en San Juan del Río hasta el domingo 16 de octubre en un horario de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, sábado 6 y 8:30 de la noche y domingo 12 del día, 5 y 7:30 de la tarde, y todos los boletos están al 2x1, por lo que se hace la invitación para que asista con su familia.