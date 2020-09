Ya no estoy aquí triunfa en el Premio Ariel 2020

La cumbia rebajada que bailan los miembros de la pandilla de Los Terkos triunfaron esta noche en la edición 62 del Premio Ariel, entregados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cinta Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías de la Parra, se convirtió en la máxima ganadora de la noche, al llevarse 10 de los 13 premios por los que aspiraba, incluyendo el de Mejor Película.





Fernando Frías de la Parra, realizador de esta historia, se llevó tres estatuillas: Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Edición, que compartió con su colega Yibrán Asuad. La cinta también fue reconocida como Mejor Maquillaje, Vestuario, Sonido, Diseño de Arte y Fotografía.

Juan Daniel García, quien protagonizó la historia sin experiencia actoral previa, se llevó el premio de Revelación Actoral, que por primera vez no distinguió nominados entre Femenino y Masculino.

Ya no estoy aquí cuenta la historia de Ulises, miembro de la pandilla de Los Terkos, amantes de la cumbia rebajada. Tras un malentendido con un cártel de narcotráfico, el joven debe dejar sus raíces en Monterrey para irse a Nueva York, donde se confronta a una nueva cultura e identidad. La cinta fue reconocida como el Mejor Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019.

Es el segundo año consecutivo que una película distribuida por Netflix se impone en la celebración a lo mejor del cine mexicano. El año pasado la triunfadora fue Roma, del director Alfonso Cuarón, que también concluyó la noche con diez premios.

Las categorías de Mejor Coactuación Masculina y Femenina fueron otorgadas respectivamente a Raúl Briones y Mónica del Carmen, ambos por su trabajo en el filme Asfixia de Kenya Márquez.

Las ternas de Mejores Efectos Visuales y Especiales fueron para la cinta Belzebuth, dirigida por Emilio Portes y protagonizada por Joaquín Cosío y Tobin Bell.

En tanto, la cinta Mano de Obra se llevó el premio de Mejor Ópera Prima para su director David Zonana. Mientras que Luis Alberti se llevó el Ariel de Mejor Actor por su trabajo en esta cinta.

La categoría de Mejor Actriz fue para Edwarda Gurrola, por su trabajo en el filme Luciérnagas, dirigida por la realizadora de origen iraní Bani Khoshnoudi.

El filme Sonora, dirigido por Alejandro Springall, se llevó el Ariel de Mejor Guion Adaptado, así como Mejor Música Original donde empató con la película Sanctorum.

Dolor y gloria, del español Pedro Almodóvar, fue reconocida como la Mejor Película Iberoamericana en esta edición.

Este año, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó el Ariel de Oro, premio que reconoce la trayectoria artística, a la actriz María Rojo y a la compositora Lucía Álvarez, quienes recibieron la estatuilla de manos del director Felipe Cazals Diana Bracho, respectivamente.

La cultura no es un gasto prescindible

La ceremonia realizada este año vía streaming, y que pudo verse por Canal 22, contó con un llamado general por parte del gremio cinematográfico para demandar mayores apoyos a la cultura y al cine mexicano.

Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, dijo que “La cultura no debe pensarse como un gasto, no es un adorno, no es un bien prescindible”.

“Según nuestra constitución, la cultura es un derecho que debe ser garantizado por el Estado en su acceso y ejercicio para todas y todos los mexicanos, atendiendo a la diversidad y pluralidad inherentes a nuestro país. El cine es un espejo que nos refleja como individuos y como sociedad y es también una ventana para ver el mundo”, dijo.

La productora de cintas como Amores perros y No se aceptan devoluciones, se refirió a la incertidumbre que vive la producción de cine mexicano ante la desaparición de los fideicomisos Fidecine y Foprocine, “mecanismos que han sido conquistas de la lucha de este gremio por un cine mexicano de relevancia cultural, soberano y diverso. No permitamos un retroceso en el ámbito del fomento de la cinematografía en la ley”, señaló.

“Vamos por reformas justas a la Ley de Cinematografía en favor de los equilibrios en beneficio del cine, entendido esto como arte, pero también como industria”, comentó la presidenta de la AMACC.

En su discurso, Mónica Lozano también habló sobre el trabajo que mujeres del gremio cinematográfico de nuestro país han hecho para crear el primer Protocolo Integral Contra el Acoso y Hostigamiento para la Producción Audiovisual, anunciado esta semana.

“Es un hecho sin precedentes en nuestra historia cinematográfica. La Academia se suma al llamado de estas voces para que en nuestra industria se generen espacios libres de violencia, se impulsen la igualdad de oportunidades y se reflexiones sobre la representación de género en la pantalla”, dijo.

La edición 62 del Ariel fue conducida este año por la actriz Verónica Toussaint y el director y productor Roberto Fiesco.

LISTA DE GANADORES ARIEL 2020

Mejor Coactuación Masculina

Raúl Briones – Asfixia

Mejor Coactuación Femenina

Mónica del Carmen – Asfixia

Mejor Maquillaje

Maria Elena López e Itzel Peña García – Ya no estoy aquí

Mejor Cortometraje Ficción

Las desaparecidas – Astrid Domínguez

Mejor Cortometraje Documental

Lorena la de los pies descalzos – Juan Carlos Rulfo

Mejor Cortometraje de Animación

Dalia sigue aquí – Nuria Menchaca

Mejores Efectos Visuales

Othón Reynoso, Thomas Boda, Jonatan Guzmán, Ricardo Robles, Paula Siqueira, Juan Lazzarini, Amilcar Herrera, Cris Cruz, Eddie Mendoza y Cyntia Navarro – Belzebuth

Mejores Efectos Especiales

Ricardo Arvizu – Belzebuth

Mejor Edición

Yibrán Asuad, Fernando Frías de la parra – Ya no estoy aquí

Mejor Sonido

Javier Umpiérrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht – Ya no estoy aquí

Mejor Música Original

Sanctorum y Sonora

Revelación Actoral

Juan Daniel García – Ya no estoy aquí

Mejor Vestuario

Malena de la Riva, Gabriela Fernández – Ya no estoy aquí

Mejor Diseño de Arte

Taísa Malouf Rodrigues, Gino Fortebuono – Ya no estoy aquí

Mejor Fotografía

Damián García – Ya no estoy aquí

Mejor Película Iberoamericana

Dolor y Gloria, Pedro Almodóvar – España

Mejor Guion Original

Fernando Frías de la Parra – Ya no estoy aquí

Mejor Guion Adaptado

John Sayles, Guillermo Munro Palacio, Sonora

Mejor Ópera Prima

Mano de obra – David Zonana

Mejor Película Animada

Olimpia – J. M. Cravioto

Mejor Largometraje Documental

El guardián de la memoria – Marcela Arteaga

Mejor Actor

Luis Alberti – Mano de obra

Mejor Actriz

Edwarda Gurrola – Luciérnagas

Mejor Director

Fernando Frías de la Parra – Ya no estoy aquí

Mejor Película

Ya no estoy aquí