Adame ilusionado de regresar a Provincia Juriquilla

El matador de toros, Joselito Adame está ilusionado de regresar a Provincia Juriquilla y más con un cartel tan rematado como el que se tiene para este viernes, en donde alternará con Andrés Roca Rey y los queretanos Diego San Román, así como el rejoneador José Funtanet, por lo que sin duda promete muchas emociones para todos los aficionados, los cuales dijo son conocedores de la tauromaquia.

Joselito Adame señaló en entrevista telefónica para DIARIO DE QUERÉTARO, que es un día muy esperado en su calendario taurino, sobre todo, luego de tener una buena actuación en su tierra, en donde salió triunfador de una tarde en la que estuvo con el mismo Roca Rey y el rejoneador queretano Tarik Othón, pero regresar a Juriquilla es muy especial para él, escenario en el que indultó un toro hace 5 años.

“Me encuentro muy bien, con la ilusión de llegar nuevamente a esta joya de Plaza de Toros y sobre todo que es un cartel muy rematado, un día muy esperado dentro de mi calendario taurino y con la ilusión como si fuera la primera vez. Es un día muy esperado, es y será un acontecimiento sin lugar a dudas, me ilusiona, me emociona, creo que no se van a arrepentir ninguna de las personas que vayan a la plaza, porque todo está puesto para que sea una tarde histórica. He tenido la oportunidad de indultar un toro de Don Fernando De La Mora hace escasos cinco años en esa plaza, para mí fue algo fantástico”.

En cuanto a la ganadería que se estará lidiando este viernes por la noche, el oriundo de Aguascalientes manifestó que es una con la que ha tenido mucha suerte y ha triunfado en diversas ocasiones, una de ellas un mano a mano con Morante De la Puebla, por lo que confía en que este viernes tenga mucha suerte y se pueda ofrecer al máximo ante la afición queretana.

“Es una ganadería (La Estancia) de la zona que siempre hemos tenido mucha suerte con ella, he podido triunfar con ella, incluso una de las últimas tardes de mano a mano con Morante de la Puebla, fue de esta ganadería y fue una tarde muy especial, así que yo espero que tengamos mucha suerte”.

Joselito Adame destacó en esta oportunidad que Querétaro es una de las ciudades que se han convertido en pilares de la tauromaquia, que atraviesa momentos complicados en el tema político, pero reitero que, con la promoción de corridas muy bien rematadas, junto con Aguascalientes y Guadalajara, se han convertido en el sustento de la fiesta.

“Yo creo que Querétaro es una de las mejores aficiones sin lugar a dudas y es verdad que se está teniendo un momento muy complicado dentro de la tauromaquia, políticamente hablando, pero creo que bastiones como Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara que son ciudades muy taurinas, al final son de los verdaderos pilares de la tauromaquia en México y que fortalecen mucho, con esto fortalecido lo otro se va a poder mejorar sin lugar a dudas”.