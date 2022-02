Regresa Said “La Joya” Salazar a Querétaro

Un viejo conocido de la afición queretana, Said “La Joya” Salazar regresa a Querétaro, ahora para enfundarse el jersey de los Gallos Negros que participarán en la temporada 2022 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), lo cual lo deja muy contento pues regresa nuevamente a una ciudad en la que ha sido bien recibido anteriormente, por lo que espera retribuirle con promover el deporte en diferentes zonas de la ciudad y del estado.

Said Salazar platicó en entrevista exclusiva para DIARIO DE QUERÉTARO, sobre lo que representa este regreso a nuestra ciudad, destacando que fue en parte salir de la rutina que tenía en la Ciudad de México, pero lo más importante una oportunidad para promover el deporte en un estado que le gusta mucho y en donde se ha visto un crecimiento deportivo en todas las disciplinas.

“De entrada, Cloe y yo vivimos una transición realmente importante, el hecho de movernos a Querétaro es salir de la rutina, de lo que conocíamos, cuando yo llegué aquí a Querétaro la mayoría de las personas me abrieron las puertas de sus casas, me gustó mucho vivir acá, la ciudad me gusta y el hecho de regresar es más por promover el deporte en un estado en el que vivimos durante algún tiempo y en donde creo que tiene mucho crecimiento deportivo”.

Este receptor que ha estado siete veces en selección nacional, aseguró que el que a la gente les va a gustar lo que serán los Gallos Negros, además de que manifestó que a mediano o largo plazo el objetivo es que los tres equipos de Liga Mayor se conviertan en el semillero del futbol americano profesional y que mejor que de los “plumíferos”.

“El hecho de que Gallos saque un equipo profesional aquí, a la gente le va a gustar porque creo que la gente se identifica con el deporte, con el futbol americano que está creciendo mucho en el futbol americano, en el flag está creciendo bastante, en Liga Mayor hay tres equipos que son los que van a estar alimentando al profesional, la intención de Gallos es mudarse a Querétaro y que estos semilleros a la larga se pueden convertir en Gallos”.

Respecto a lo que será la casa de su equipo, el Estadio Olímpico de Querétaro, “La Joya” Salazar señaló que es un escenario muy padre y en el que además buscarán que los aficionados disfruten al máximo la experiencia de cada uno de los juegos, sobre todo, porque saben que lo más importante para ellos como jugadores y en general como equipo, es el aficionado que los va a ver en cada juego, además de que serán el equipo del estado.

“El estadio está precioso, está padrísimo, creo que le van a hacer algunas modificaciones para el día de juego, ya salió el boletaje con los precios en las diferentes zonas del estadio y le esta metiendo mucha intención para el aficionado, en este primer año no nos preocupamos por el hecho del campeonato, uno porque sabemos que tenemos el roster para lograrlo, no tenemos esa presión y dos, lo importante es la afición, para nosotros una de las filosofía que tenemos es la afición que es para la que jugamos, la que nos va a dar realmente esa directriz, Gallos va a ser el equipo del Estado”.