Ángel Sepúlveda es prioridad para Gallos Blancos

Ángel Sepúlveda es uno de los elementos que quiere sí o sí el técnico Héctor el “Pity” Altamirano de cara al Torneo Apertura 2021, el ariete mexicano pertenece a los Xolos de Tijuana y actualmente ambas directivas se encuentran en el “estira y afloja” para poder retener al jugador en Querétaro.

Y es que Sepúlveda fue uno de los jugadores más importantes para Gallos en el último año futbolístico, siendo un referente en el ataque y además siendo de los goleadores del plantel, por lo que es una prioridad en el Club.

Dese que llegó al plantel en su segunda etapa, hace un año, el jugador ha marcado nueve tantos en 33 juegos disputados, siendo el delantero más efectivo que ha tenido Gallos desde la llegada de la nueva administración.

Sepúlveda no solo es un jugador reconocido por su efectividad dentro de la cancha, sino también es uno de los jugadores favoritos de los aficionados queretanos por su entrega dentro del terreno de juego, apelando a que es uno de los futbolistas que sienten la playera de los Gallos.

La negociaciones siguen en marcha y los Gallos no quieren perder al jugador, quien trabaja de lleno con el equipo queretano antes de saber su futuro, de no concretarse esta operación los Gallos no tendrán más que ir al mercado extranjero para buscar el sustituto para el “Cuate” Sepúlveda.Ángel Sepúlveda