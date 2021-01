Atletas tequisquiapenses rumbo a selectivos

En su visita al municipio de Tequisquiapan, el presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Querétaro, Ángel Moreno Silva, señaló que con el trabajo de las autoridades se podrán llevar a cabo los eventos clasificatorios y avalados por la Asociación.

El titular manifestó que la pista de atletismo da una gran infraestructura deportiva para que se realice la activación física, el fomento y desarrollo de atletas en este municipio.

Tenis Impiden entrenar a 47 tenistas en Australia

“De manera conjunta se está trabajando con todos los entrenadores a distancia y de manera escalonada. Ya se está trabajando esperando a que las autoridades nos autoricen realizar algún evento avalado cumpliendo con las medidas que estipulen”, indicó Moreno Silva.

En cuanto a los eventos clasificatorios para las selecciones informó:

“No se tiene fecha, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) no ha publicado eventos como Juegos Nacionales, sin embargo, el acercamiento que hemos tenido con la Federación están tentativas fechas que puedan realizarse en Querétaro seleccionables a mundiales, Panamericanos y Juegos Olímpicos.”

De momento las selecciones trabajan teniendo en mira el Mundial Sub 20, Panamericano Sub 23 en Colombia, además la capital tiene programado el campeonato Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Libre, clasificatorios.

En medio de la pandemia, la Asociación Queretana de Atletismo contempla el realizar eventos bajo los protocolos que estipulan los organismos de salud.

Deportes Trabajo duro para regresar pronto

Ángel Moreno destacó a los atletas que mantienen las cargas de trabajo en medio de la pandemia.

“Hay eventos en las unidades deportivas que nos permite realizar actividades para equipos que son de categoría clasificatoria. Cada entrenador deja un trabajo con miras a clasificar a Juegos Olímpicos. Se está dando prioridad por parte de las autoridades Estatales y Municipales que se les de un espacio para que realicen la practica y no se pierda la parte deportiva”, explicó

El atletismo se encuentra en búsqueda de una marca para refrendar su clasificación a Juegos Olímpicos, en preselección se encuentra Erick Portillo en Salto de Altura, Ivone Rangel en Salto Triple, Ximena Esquivel Salto de Altura, Sergio Armando en los 400 metros.

Es así que los atletas cuidan su salud en espera de que existan mejores condiciones para volver a pista y campo, mejorar sus marcas en el proceso a Juegos Olímpicos.