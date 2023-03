Memo Rojas se integrará en la segunda fecha

El experimentado piloto mexicano, Memo Rojas se dijo contento de participar en esta temporada de la Fórmula Ford Vintage, aunque estará ausente en la primera fecha doble de la campaña, debido a que se está recuperando de una cirugía de la cadera, por lo que tendrá que tomarse un tiempo de reposo, pero aseguró que para la segunda fecha ya estará de vuelta en este campeonato, en donde el año pasado conquistó el título en la categoría Post Club Fórmula Plus (PCF+).

La primera carrera puntuable del campeonato 2023 de la Fórmula Ford Vintage, se tiene programada para los días 13 y 14 de abril en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, campaña en la que estará participando Memo Rojas, sin embargo, el volante de 81 años aseguró que lamentablemente no estará en la primera fecha de esta temporada por cuestiones de salud, se encuentra recuperándose de una cirugía de la cadera.

“Este año también vamos a correr 7 fechas dobles, yo no puedo ir a la de abril porque me acaban de operar de la cadera, pero a la siguientes me incorporo porque la gente que se sienta a ver televisión en un sillón, ya se la llevo… tiene uno que estar activo y cada quien busca donde pueda y quiera dentro de sus límites por su salud, pero hay que moverse”.

Esta leyenda del automovilismo deportivo de nuestro país, reiteró que desde al año pasado, que fue cuando regreso a la actividad en un campeonato de gran importancia como la Fórmula Ford Vintage, restauró su auto, un Van Diemen que tenía mucho tiempo parado, lo cual no fue nada sencillo y más para participar en un campeonato tan competitivo como lo es este.

“Restauré otra vez el Van Diemen que tenía 37 años parado para correr el campeonato que empezó el año pasado… lo que pasa es que hay diferentes categorías, yo tengo 81 años soy el más viejo de toda la serie, pero al final de cuentas todo mundo anda agarrado con todo mundo, porque los coches son iguales, traen el mismo motor, la misma caja, suspensión parecida, son muy competitivos todos y nadie va a pasearse, todos queremos ganar”.

Memo Rojas señaló que los Formula Ford son muy importantes, al ser la categoría que más pilotos ha aportado a la máxima categoría del automovilismo deportivo en los monoplazas, la Fórmula 1, además de que es un auto que no es muy caro y da la posibilidad de que mucha gente empiece a conocer y a correr en este tipo de autos.

“Es el auto escuela, si tú te pones a ver, la mayoría de los pilotos de Formula 1 de allí salieron, es un auto muy noble, no es complicado no es muy caro y eso permite que la gente que empieza lo haga en un coche ya Fórmula, que es la mejor forma de empezar para alguien que tenga intenciones de llegar más adelante”.