Santiago Tovar se une al Canel´s Racing

El joven piloto Santiago Tovar de 29 años, se suma a la escudería Canel´s Racing de cara a lo que será la temporada 2023 de la Nascar México Series, campaña en la que esta escudería tiene el firme propósito de ser de las protagonistas del campeonato, para pelear por el título de esta nueva campaña del deporte motor de nuestro país, contando para ello con dos pilotos de gran calidad como lo son Rubén García Junior y ahora Tovar.

Los cambios en la escudería de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, comenzaron desde finales del 2022, con el firme propósito de seguir conformándose como una escudería ganadora, pues acumulan siete títulos de Nascar, lo que no es nada sencillo de lograr en los más de 40 años que tienen dentro del automovilismo deportivo de nuestro país, por lo que trataron de prepararse de la mejor manera, en todos los sentidos.

Ahora Santiago Tovar irá de la mano tanto del ingeniero Ramiro Fidalgo como de su compañero de equipo, Rubén García Junior, buscando fecha tras fecha la bandera a cuadros que le permita al equipo nuevamente luchar por un campeonato más, por lo que el nuevo integrante del equipo se dijo muy contento de formar parte de esta escudería

“Primero que nada quiero agradecer a todo Team GP y Canel´s Racing por abrirme las puertas del equipo, sin duda viene el reto más importante de mi carrera y esto me llena de emoción, me motiva para darlo todo en la preparación física y mental de cara al campeonato Nascar México 2023”.

El joven piloto destacó que el año pasado no pudo correr en Nascar, lo que lo tiene con más ganas de hacer un buen papel en esta campaña y que mejor que con alguien tan experimentado como lo es el ingeniero Ramiro Fidalgo y todo el equipo de Canel´s, así como con Rubén García Junior, a quien considera un gran amigo y con quien espera hacer muy buena mancuerna durante mucho tiempo.

“El año pasado fue complicado para mí en donde no pude correr Nascar, pero bueno, esto me dejó con mucha hambre para regresar mejor esta temporada, de la mano del Ingeniero Ramiro Fidalgo y todo el equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team voy a tener gran oportunidad de ganar carreras así como pelear por el campeonato, lo importante es sumar, llego al equipo campeón con Rubén García quien es un gran amigo a quien le agradezco todo su apoyo, estoy seguro que juntos daremos batalla las 12 fechas, sé que tengo mucho que aportar al equipo y también el equipo a mí, viene una gran mancuerna que estoy seguro durará muchos años, no queda más que agradecer a la gente que me ha apoyado en mi carrera, vamos por un gran 2023 ”.