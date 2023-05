B-Boys y B-Girls sanjuanenses rumbo al Nacional de Conade

Los seleccionados sanjuanenses a competir en el Nacional de los Juegos Conade en Villahermosa, Tabasco del 15 al 18 de junio, quiere superar lo alcanzado en la edición anterior cuando logaron ubicarse en el top 10 de la competencia en Baja California.

El equipo está listo y fuerte, conformado por Yahir Medina Cruz, segundo lugar estatal juvenil varonil. Y segundo lugar breaking estatal Juvenil 2 vs 2 mixto. Sandra Daniela Ramírez Arriaga de 13 años de edad, campeona estatal en Jr. Femenil y breaking estatal Jr. 2 vs 2 mixto. Sofía Velázquez García de 16 años, segundo lugar breaking estatal Juvenil 2 vs 2 mixto y Didier Barrón García de 13 años de edad, primer lugar breaking estatal Jr. 2 vs 2 mixto.

Deportes B-Boys y B-Girls son Medallistas

Teniendo por ejemplo a Néstor Hernández López quien fue nombrado por la asociación mexicana de breaking, “Breaking MX oficial” e INDEREQ como delegado estatal de Breaking en Querétaro, desde 2022.

Al profesor, Melvin Christopher Hernández Dávila, profesor adscrito de Breakdance en “Ciudad Vive Oriente” en el municipio de San Juan del Río Querétaro, que ha tenido participación como Juez en los últimos Juegos Nacionales y es entrenador de la delegación queretana en los Juegos Nacionales CONADE 2023.

La fortaleza de los jóvenes está en su pasión por el baile, misma que han cultivado en Art-hlets Club

En 2022 B-boy Manuel Ruelas Alcántara ganó medalla de bronce para Querétaro, abriéndose camino en este deporte que está considerado a los Juegos Olímpicos de París 2024

A 5 años de haberse fundado Art-hlets, el club ha nutrido a las selecciones estatales, entrenando en “Ciudad Vive Oriente”.

Los jóvenes reforzaron su preparación participando en los diversos eventos y foros culturales municipales y estatales como lo “Foro COMURAL tierra y color” y “festival Transliterarte”, entre otros; así como colectivos de Break dance, rap y Grafiti en las comunidades de San Juan del Río Querétaro.