Daniel Corral visitó Danessa San Juan del Río

Un invitado de lujo es el que tuvo el club de gimnasia Danessa, al recibir la visita del olímpico Daniel Corral quien se dio cita a las instalaciones de San Juan del Río para convivir con las gimnasias y hacer la invitación a participar en la Copa de Gimnasia que se llevará a cabo del 24 al 27 de marzo en el Centro de Convecciones de la capital queretana.

“Este evento es el primer paso para la nueva generación de gimnasia de México. El slogan que distingue a esta Copa es ´Somos pocos los que nos atrevemos´. Ahí cada uno termina la frase somos pocos los que nos atrevemos, a superar los miedos a ser diferentes. Esta Copa va más allá de ser una competencia. Estamos aquí para invitarlos”, expuso el gimnasta.

El evento sirvió de escenario para que los y las gimnastas expusieran sus inquietudes en torno a la carrera del deportista, este muy amable atendió a cada uno y dio tips de acuerdo a lo que el dijo su experiencia y errores.

Foto: Xóchitl Guerrero | El Sol de San Juan del Río

En la línea de honor estuvieron, la directora del deporte municipal de San Juan del Río, Denisse Vargas, entrenadores y directivos de club Danessa tanto de San Juan del Río como de Tequisquiapan.

Las gimnastas recibieron al multimedallista entre aplausos y porras para hacer sentir en casa al olímpico deportista.

Siendo una persona de retos, contó porqué eligió competir por México y no Estados Unidos.

“Por México tuve la oportunidad de hacer lo que nadie había hecho, representaba un reto mayor, trazar un camino esa fue la razón por la que competí por México, que mi nombre fuera el comienzo de algo grande en la gimnasia, este es mi camino, lo que me llama la atención. Lo que más me apasiona es el reto, el descubrir de lo que soy capaz de hacer tanto en gimnasia como en algo laboral. Fue la elección que tomé”.

Compartió el hecho de cuando se dio cuenta que no iba a ser un juego su formación como deportista.

“Era cuando tenía 16 años, justo estaba por salirme de la gimnasia les dije a mis papas que estaba aburrido que iba irme a Inglaterra que iba a estudiar allá, iba a ser actor. Mis papás me dijeron está bien termina el año y luego vemos. Sin querer a los 16 años me metieron a un clasificatorio a los Juegos Centroamericanos en Cartagena, Colombia, quedé fui a competir, ganamos segundo por equipos, gané en individual. Ahí me di cuenta estaba compitiendo con otros gimnastas olímpicos me di cuenta tenía una oportunidad para hacer algo grande”, expuso.

En todo momento, el gimnasta alentó a los deportistas a intercalar estudios con gimnasia, no abandonar la parte académica.

“Me enfoco en la gimnasia pero también en otro proyecto de vida mantienen mi mente ocupada. La mente la enfocamos en diferentes actividades. En mi recomendación no dejen la universidad son importantes los estudios académicos porque en la gimnasia una lesión fuerte te quedas sin nada. Es importante ver la forma de cómo combinar los estudios con la gimnasia, es importante que hagan una mancuerna, desde mi experiencia y mis errores. Creo hace falta otra actividad porque todo lo que hacía era hacer gimnasia”, declaró en respuesta a una de las preguntas en lo que fue una tarde muy especial para la comunidad de gimnasia en la que se siguieron los protocolos de sanidad con aforo reducido.