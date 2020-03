Deben a corredora

La corredora Daniel Torres ha destacado en diferentes competencias de carácter nacional e internacional, siendo uno el Maratón Internacional de Culiacán, llevando en alto a Querétaro al lograr el primer lugar en la distancia de los 21 kilómetros con un tiempo de 1:13.56, sin duda hizo un gran esfuerzo para tal resultado, pese a ello no ha recibido su premio económico.

“Nos afecta bastante a los ganadores, sobre todo a los que nos dedicamos 100 por ciento a esto, mal porque es un problema que lleva ya dos meses, empieza uno a entrar en crisis, sobre todo porque ahora con el coronavirus se suspendieron todas los eventos donde hay premiación, marzo y prácticamente abril”, explicó.

La representante queretana se preparó por meses para ser la mejor, pues de acuerdo a la convocatoria del Maratón, el primer lugar merecería 15 mil pesos, un porcentaje se iría a la Federación.

“He hablado con los organizadores, resulta que después del evento teníamos que enviar los datos para que se realizara el depósito entonces fueron otras tres personas que también ganaron, ellos envían los datos el domingo yo el lunes, a ellos les depositaron luego, yo insistí me dijeron que estaban depositando con forme se estaban llegando los datos”.

La corredora insistió y mando correos preguntando y no le dan respuesta, hasta el 11 de febrero que el patronato de la carrera le envió un correo donde le decían que habían tenido problema con uno de los depósitos pero no daban fecha para cuando.

“Le escribí al director del evento y me dijo que habían tenido problemas que estaban esperado para seguir con el depósito a los ganadores pero no me dio razón más. Justo la semana pasada le marque que urgía el pago de la premiación, fuera del problema que ellos tenían ya debían pagarnos. Dijo el depósito que no se lo había hecho gobierno del estado que hasta que se lo hagan nos van a pagar pero no nos han dado fecha”.

Pasa el tiempo y la corredora exige lo que por derecho le corresponde. “Estoy sumamente decepcionada con este maratón por esta situación. Llegué a trabajar en la organización del Maratón de Querétaro y lo primero que se garantiza es tener el dinero de la bolsa de premiación, no puedes poner en una convocatoria montos de los que tienes los fondos suficientes, se supone que este es un evento internacional no cualquiera”.