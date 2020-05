El internacional galés Tom James se retira del rugby

Londres, Reino Unido | AFP.- El wing Tom James, 12 veces internacional con la selección galesa de rugby y actual jugador de los Scarlets, anunció este martes que pone fin a su carrera profesional a los 33 años.

James comenzó su carrera con los Cardiff Blues en 2006 y aún es el máximo anotador de tries en este club, con 60 en 163 partidos.

Después de un paso de dos años por Inglaterra, con el Exeter (2013-2015), regresó a Cardiff, pero en enero de 2018 hizo un alto en su carrera para curar una depresión.

Diolch yn fawr. Thank you everyone ❤️ pic.twitter.com/pLQ6iMIqqg — Tom James (@TomJ_11) May 12, 2020

Esta temporada regresó con el club del Llanelli, pero su vuelta se vio alterada por la pandemia del nuevo coronavirus que obligó a suspender la temporada.

"Con mucho tiempo para reflexionar, he tomado la decisión de retirarme del rugby profesional", indicó en un comunicado publicado por el club.

