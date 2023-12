Flecha Marcada Jr recibió máscara de su abuelo (Q.E.P.D)

Flecha Marcada Jr. recibió la máscara de su abuelo (Q.E.P.D),el peleado Flecha Marcada, por parte de su maestro, Rey Maya, como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en los últimos tres años para continuar con el legado en la lucha libre.

El cuadrilátero del Cecuco fue el escenario en donde la gladiadora, una vez más, demostró tener la valentía pero sobre todo la disciplina para salir ganadora. Su dedicación y entrega a los encordonados, dieron como resultado que el profesor y también luchador, Rey Maya resaltara su trabajo, frente a la afición sanjuanense.

En el ring El bando de Tinieblas Jr, fueron los vencedores de la lucha estelar

Flecha Marcada Jr. tiene pasión por este deporte el cual conoció desde pequeña en su familia corría por las venas sangre de peleadores. Comprometida desde 2018 por ser la número uno, ha trabajado día a día, sin importar los desvelos y lesiones que su deporte le ha demandado.

La peleadora agradeció el apoyo de sus maestros, de su familia, quienes la han impulsado a seguir en el camino a ser la mejor.

“Mi abuelo dijo que él me heredaba la lucha libre, que quería alguien que fuera su junior, la esperanza era yo. Me hizo prometer que iba a poner su nombre en alto y es lo voy hacer, no pienso rendirme, no retroceder, solo ir para adelante”, agregó.

La gladiadora definió la lucha libre como un deporte de contacto muy completo que hace vibrar a la gente.

“Para ser sincera lo veo como uno de los mejores del mundo. Hace soñar a los niños, estremecer a los grandes. Es para todos, hace brillar a la gente, creer que los héroes existen, da esperanza”.

Aunque aún no se define entre ruda y técnica, Flecha Marcada sigue preparándose, consciente de que esta carrera es de entrega y sacrificio.

Por último dijo le gustaría que este deporte en San Juan del Río crezca, que más chicas practiquen la lucha libre.