Lasserado Kid busca la victoria

Lasserado Kid se reportó listo para la función de lucha libre profesional que se llevará a cabo este 18 de mayo en la Arena Fátima en San Juan del Río.

Con una trayectoria de 22 años, Lasserado da gracias a Dios por encontrarse bien de salud con planes nuevos dentro de este bello deporte que es la Lucha Libre y con la ilusión de ganar otro cinturón, alguna máscara en campeonato.

“Estamos listos para proyectos nuevos, también ayudando a los pacientes de la clínica a través del deporte. Estamos a la orden de cualquier promotor”, declaró.

Reconocido por su trabajo en las arenas de San Luis Potosí, México Quien se ha enfrentado a grandes luchadores de talla mundial como Pirata Morgan, Zumbido, Tony Rivera, Doctor Cerebro, Cerebro Negro, ha alternando con Silver Dragon.

Estamos renovando bríos en este deporte. Entrenando a las nuevas generaciones de campeones de quienes resaltó su interés por aprender la lucha libre.

“Traen muchas ganas. Están entrenando como debe de ser con acondicionamiento físico, tumbling, lucha olímpica, empezando por lo básico. Los veo motivados, con disciplina tal vez alguna empresa pueda darles una oportunidad, sin más son de 4 a 5 años para debutar”.

Lasserado forma parte del cartel en la que se presenta el Consejo Mundial, Místico Templario, luchadores de Querétaro de San Juan del Río, de Ezequiel Montes.

Continúa con la escuela de las grandes leyendas del pancracio, como lo es Amo de las Bestías, Estruendo, Furia Maligana.

“Después para aprender más me fui con el internacional Pantera a Lomas de Casa Blanca, de ahí me cambié al Arteaga con Atómico de ahí con Dragón de Oriente II.”

Sin dejar de aprender lucha libre continuó su carrera como profesional.

Por mucho tiempo me tocó ir hasta Querétaro para mi entrenamiento, no había un espacio aquí. Hace algunos años atrás no se le daba el impulso a este deporte.

“Hoy en día hay que aprovechar que aquí en la Arena La Fátima puede formarse como peleador, hay horarios en la mañana y noche, yo estoy miércoles de 8 a 10 de la noche, aprovechen porque es un gran deporte, patrimonio cultura mexicano”, finalizó el enmascarado.