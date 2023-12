Aficionados no renovarán el Bono Gallo

En diferentes redes sociales los aficionados de Gallos Blancos han mostrado su inconformidad por la falta de refuerzos del equipo y han cuestionado el porqué la directiva de Grupo Caliente no ha vendido al equipo, es por eso que han dicho que mientras no haya cambios no están dispuestos a renovar el Bono Gallo esta temporada.

Eliud Luna a través de la red social “X”, afirmó que, “cómo quieren que se compre el bono si no hay refuerzos, no juegan bien, un solo juego ganado de local en todo el torneo, siempre sacan sus excusas la afición ya está hasta la madre de todo eso y luego con esos precios que ponen, hasta que se vaya Caliente volverá la afición”, afirmó en un mensaje dirigido al equipo.

Futbol No se tocó la venta de Gallos

Los precios del bono son accesibles y habrá este torneo partidos de local incluyendo el juego ante el subcampeón del futbol mexicano, los Tigres de la UANL, además de que adelantaron la venta para evitar conflictos ya iniciado el torneo.

Mismo caso del aficionado Eduardo López quien refirió, “he comprado el Bono Gallo toda mi vida pero este torneo no lo haré porque no hay un cambio de dueños todavía”, por su parte Diego Zea también apoyó esto, “una buena opción sería que Caliente venda al equipo y que venga alguien que sí le interese reforzar al equipo”.

Los Gallos hasta ahora no han hecho oficiales las llegadas de refuerzos aunque se sabe que Brayton Vázquez y Facundo Batista son los primeros refuerzos en llegar al equipo.