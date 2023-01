Dani Alves será detenido en España, ¿Cuántos años podría ir a la cárcel por agresión sexual?

El jugador de los Pumas, Dani Alves, será detenido mañana, de acuerdo con información de medios españoles. La figura de la escuadra auriazul está acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona durante la madrugada del 30 de diciembre de 2022.

“La chica habría relatado a los Mossos d’ Esquadra (policía) que el ex futbolista del Barça le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior sufriendo tocamientos. Tras el suceso, los responsables de seguridad de la sala habrían activado el Protocolo del Ayuntamiento contra las agresiones y los abusos sexuales en espacios de ocio nocturno privado”, señala el diario catalán Sport.

El cinco de enero de 2023, quien fuera estelar en el Barcelona de España, manifestó que sí estuvo en el lugar de los hechos, pero negó haber cometido algún delito. “Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”, indicó el camiseta 77 de los Pumas.

Alves, de 39 años de edad, comparecerá ante las autoridades españolas en calidad de detenido, según lo informado por el medio Antena 3

¿Qué dice el Código Penal de España sobre la agresión sexual?

El Código Penal ibérico contempla que “el que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

Aunque “cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción demiembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años”.

Por el momento Alves “verá interrumpida su carrera futbolística en el fútbol mexicano porque no podrá salir de Barcelona”, señaló el periodista Carlos Quilez

El brasileño quedó eliminado el nueve de diciembre del Mundial, junto con su selección y se tomó más de 20 días de vacaciones con la escuadra felina. Incluso, tuvo más días de descanso que campeones del mundo como Lionel Messi.

Los hechos por los que se acusa a Alves sucedieron mientras los Pumas ya se encontraban en la pretemporada del equipo. Por el momento, la escuadra universitaria no ha dado una postura al respecto de la situación de Alves.

Alves gana dos millones de dólares al año con el Club Universidad y se ausentó en el segundo duelo del Clausura 2023 ante Santos Laguna. Se prevé que tampoco tenga participación ante el León por la jornada 3 del certamen.

Este no es el primer caso de un jugador involucrado en violencia de género, ya que Renato Ibarra fue acusado en el pasado de golpear a su pareja, mientras militaba con el América.

