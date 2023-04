Estamos enfocados en el último partido: Escamilla

Gallos Blancos no piensa en otra cosa que cerrar el torneo de la mejor manera y esa es dándole una alegría a sus aficionados este domingo ante Pachuca, así lo manifestó Kevin Escamilla jugador del conjunto queretano, quién además reconoció que el no poder calificar a la liguilla es por lo que se viene arrastrando y no por lo que se hizo únicamente en este torneo en el que aseguró vinieron de menos a más.

“Estamos muy tranquilos por el trabajo que vamos haciendo en la temporada, es un torneo en el que venimos de menos a más. No estamos conformes, pero contentos con el trabajo que hemos desempeñado en estos últimos partidos, sobre todo cuando se reabre el estadio, eso fue un golpe anímico positivo. Estamos enfocados en el último partido y devolverle esa alegría a la afición de Querétaro. No satisfechos, pero sí con esa alegría de enfrentar el último partido”.

Futbol Gallos Blancos mentalizados en ganar

Escamilla habló sobre lo que será el duelo ante Pachuca, que se desarrollará este domingo 30 de abril en punto de las 17:00 horas, destacando que será un juego muy atractivo, dinámico por las características de los dos conjuntos, además de que es el cierre del torneo y los puntos son importantes para los dos equipos, a pesar de que los queretanos no podrán disputar la liguilla, pero quieren estar lo mejor posicionados dentro de la tabla general.

“(Pachuca) Es un equipo dinámico, poderoso y con un gran entrenador, pero tenemos que hacer lo que venimos haciendo, luchando cada jugada y cada minuto, haciendo lo que más nos acomoda. Estamos entendiendo cada vez mejor a Mauro (Gerk). Va a ser un partido muy atractivo porque ambos equipos son dinámicos, mucha pelota en juego y mucho ida y vuelta. Es el cierre del torneo, pero hay que devolverle esa alegría a la afición del Querétaro”.

Kevin Escamilla termina contrato con el conjunto queretano, pero reiteró que eso no esta en su mente por el momento, sino el poder cerrar de buena forma el torneo y reiteró que le gustaría seguir con el conjunto local, con el que reconoció que le torneo pasado no iniciaron ni terminaron de la mejor manera, pero el equipo se encuentra más unido que nunca y agradeció a la afición que siempre ha estado en las buenas y en las malas con el equipo, a pesar de que no estuvieron presentes en el Estadio por un año debido a los acontecimientos del 5 de marzo del 2022.

“Me toca terminar contrato, pero estoy enfocado de la mejor manera con mi equipo y situación personal, y yo encantado de seguir en Gallos Blancos que es un gran equipo. Fue un torneo bastante positivo, sobre todo la forma en que empezamos y cerramos el torneo pasado, no fue de lo mejor. Llegó un momento en que el equipo toco fondo y desde ahí, el equipo agarró una unión muy fuerte para dar la cara por esa institución. La reapertura del estadio nos dios un golpe anímico para cerrar bien el torneo. También terminamos una racha, como la de visita, eso ayudó muchísimo. Agradecer a la afición de Querétaro que siempre esta, en las buenas y en las malas”.