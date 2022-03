Francisco Orozco va solo por Gallos Blancos; no le asusta el castigo

Francisco Orozco dijo no tener miedo a las implicaciones que tiene invertir en un equipo con un castigo de veto tan largo, no podrá generar ingresos necesarios para la administración del club, pero eso lo tiene contemplado en sus finanzas y no le asusta entrarle al quite.

“Es difícil pero ahora sí que buscando una buena planeación financiera, ya conocemos cuales son las implicaciones malas de esto que pasó de los castigos y ya los tenemos considerados dentro de nuestros temas financieros”, finalizó.

Local En manos de la Liga MX dónde se queda Gallos

No se van, con todo y las repercusiones económicas que tendrá la franquicia queretana por el castigo de un año sin público, el empresario planea mantener al equipo en Querétaro y fue contundente al decir que es la condición para comprar a los emplumados.

“Quedarse (los Gallos) en Querétaro, y vivo aquí llevo un año y medio y la idea es que el equipo se quede en Querétaro, yo no le entraría si el equipo se va de Querétaro”.

En mayo será la próxima reunión de dueños que es cuando se tendrá respuesta del consejo de dueños de la Liga MX y el aval de la Federación Mexicana de Futbol para aceptar a Orozco como nuevo dueño de Gallos.

Deportes Niegan participación de Alvarado en grupo de posibles compradores de Gallos

“Realmente (solo falta) la aprobación del consejo de dueños, se están completando expedientes para dar avance con el tema, con Caliente tengo una muy buena relación con Jorge, de hecho mañana (hoy) juego yo con mi equipo de los Dinos de Saltillo en Tijuana contra los Galgos y ahí me quedé de ver con Jorge para platicar”, afirmó.

VA SOLO

Ante los rumores de que habían dos socios dentro de las negociaciones, entre ellos Roberto Alvarado, actual propietario de Libertadores de Querétaro, Orozco afirmó que no hay nadie más, “ahorita estoy como único dueño”.

PROYECTO

Ya tiene en mente lo que sería su gestión, planea tener metas a mediano plazo, ya con la experiencia de haber tenido un equipo de besibol y también a los Dinos de la LFA, que puso como ejemplo para llevarlo a cabo en la Liga MX.

“Ir reforzando las bases del equipo, desde las fuerzas inferiores, crear un proyecto a mediano plazo pero muy claro, yo cuando tenía al equipo de beisbol por ejemplo desde el día uno dijimos, el objetivo del primer año es este, el año dos es esto y en el tres es esto, muchas veces en el futbol no están acostumbrados a proyectos a mediano plazo y respetar un proyecto en el cual se cumplan perfectamente los objetivos anuales, haciendo un proyecto claro con bases sólidas se podrán hacer grandes cosas”.