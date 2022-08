Gallos Blancos no ve la luz

Los Gallos Blancos no ven la luz en el torneo, el equipo de Mauro Gerk sigue sin ganar en este Apertura 2022 aún teniendo ventajas en el marcador o superioridad numérica no han podido cosechar tres puntos, el barco se hunde poco a poco y parece no haber una respuesta del equipo.

Querétaro suma apenas dos puntos de veintiuno posibles, una cifra muy pobre para un equipo urgido de sumar para salir del fondo de la taba porcentual, ya que de acabar así los Gallos pagarían una multa de 88 millones de pesos, lo que sería un duro golpe para Grupo Caliente.

Este torneo muy poca inversión al equipo, refuerzos llegados de Xolos de Tijuana y Dorados de Sinaloa, un técnico inexperimentado que aunque se identifica con los colores, no ha podido sacar al equipo del hoyo, pareciera que la directiva está resignada a pagar la multa y después deshacerse del equipo.

EL PEOR CON RAFA PUENTE

En el Clausura 2019 de la mano de Rafa Puente Jr. Los Gallos sumaron 7 derrotas al hilo en lo que fue el peor inicio de la historia de Querétaro en un torneo, ahora Mauro Gerk lleva solo 2 puntos en los mismos 7 juegos, en esa ocasión fue despedido Rafa por los malos resultados.

Tras el partido ante Lobos BUAP, Puente Jr. Fue destituido de su cargo con sus 7 derrotas y 18 goles en contra, en ese entonces eran el último lugar de la tabla general y el penúltimo de la porcentual, ahora los Gallos igualan esos números, últimos de la general y penúltimos del cociente.

SIN INGRESOS

Y lo peor es que los Gallos no generan ingresos jugando de local, con entradas, venta de comida, bebidas y todo lo que se genera para ayudar a la economía del club, el equipo pareciera que murió después de aquel trágico episodio del 5 de marzo.

Para Querétaro viene el “clásico de la 57”, ante San Luis el próximo jueves en casa, quizá sea la última oportunidad para Mauro Gerk de conseguir puntos, será un partido que tome relevancia y pueda cambiar para bien o para mal el futuro del equipo.