Gallos Blancos sin margen de error

El técnico de Gallos, Leonardo Ramos, aseguró que son pocos partidos los que quedan pero también hay pocos untos de diferencia con respecto a los equipos que están en zona de repechaje.

“Estoy seguro que quedan pocos partidos pero nos van a dar la oportunidad de jugar en liguilla y después la idea es matar o morir y obviamente el equipo se va a preparar para eso, para tratar del llegar lo más alto posible y sino se da por circunstancias que no son exclusivamente nuestras, lo que si tiene que dejarnos tranquilos es que hicimos todo lo posible y lo imposible para poder llegar a esta fase”, finalizó.

Está contento con el accionar de su equipo ya que refiere que en muy poco tiempo han logrado entender el sistema de juego y mejor aún, el equipo se ve con mayor confianza a la hora de enfrentar los partidos.

“Yo siempre veo los partidos con un Querétaro ganador, hoy es tan chico el margen que en 5 puntos o 4 hay un pelotón de equipos que podemos calificar cualquier, lo que si me deja tranquilo y obviamente me exprime a seguir trabajando y mejorar mucho más, es que con poco tiempo en el plantel han entendido la manera de cómo queremos jugar, de quién queremos ser en el torneo y creo que lo que estamos demostrando no solamente es a nosotros, sino a los que juegan en contra nuestro y a la afición en su totalidad de que Querétaro está vivo y va a luchar hasta lo último para poder clasificar”.