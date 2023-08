Gallos rompió con la premisa en la Leagues Cup

De los cinco equipos mexicanos que sobreviven en la Leagues Cup, cuatro son los más valiosos de la Liga MX, mientras que Querétaro es el único que ha roto la regla de que con más dinero hay más probabilidad de éxito. A diferencia de lo que pasó con los clubes nacionales menos adineraos en la competencia internacional.

El más valioso de todos, no sólo en la Leagues Cup sino en la Concacaf. es América tasado en 93.8 millones de dólares. Las Águilas vencieron con facilidad al St. Louis City de 32.5 MDD (número 25 de los más adinerados de la MLS), cayeron con el Columbus Crew de 46.6 MDD (15) y en la fase de 16vos de final libraron el duelo ante el Chicago Fire (21) de 36.2 MDD con un autogol.

Futbol Gallos enfrentará al New England Revolution

Para los octavos enfrentarán al Nashville (14) tasado en 48.4 MDD y de avanzar se verían contra el ganador del Toluca y el Minnesota United (23) con 33.98 MDD.

De avanzar hasta la final, podría enfrentar en una batalla de billetazos a su homónimo de la liga de los Estados Unidos Inter de Miami (1), que con la llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba elevó su valor de los 70 MMD hasta los 92.6 MDD.

En cuanto a comparación de valor financiero, el América vs Inter Miami sería el único duelo “igualado” entre mexicanos y estadounidenses en la fase final de la Leagues Cup, pues Monterrey y Tigres, que son segundo y tercero respectivamente en la listas de más valiosos de la Liga MX, están bastante por encima de sus posibles rivales rumbo al título.

Para volver a enfrentar a otro equipo de MLS primero deben eliminarse entre ellos, con Rayados (88.6 MDD) superior a los 78.07 MDD de Tigres. En la siguiente instancia se encontrarían con el LAFC de Carlos Vela tasado en 61 MDD como el tercero de su liga o el Real Salt Lake con 32.45 MDD en el lugar 24, antes de verse contra América, Toluca, Minnesota, Nashville o una eventual final ante Messi.

Futbol Mauro Gerk ya piensa en los Pumas

Toluca es el último de los equipos mexicanos dentro del top 5 de más valiosos, ya que el número cuatro, Chivas (76.7 MDD), ni siquiera pudo pasar de la fase de grupos. Los Diablos Rojos tienen un valor 68.05 MDD y tampoco encuentran un rival en lo económico en la ronda final salvo con el Inter de Miami en la final, aunque a su favor es el equipo nacional que mejor se ha visto en la Leagues Cup con 3 victorias, 12 goles a favor y cinco en contra.

Finalmente, la excepción a la regla son los Gallos Blancos de Querétaro que es el equipo menos valioso de la Liga MX con 24.4 millones de dólares. Es decir, a todos los clubes que ha enfrentado han tenido mayor poder económico, Philadelphia Union con 48.2 MDD, Tijuana con 34.6 MDD y Pumas con 34.8.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La tendencia no cambiará de conseguir avanzar, pues su rival inmediato en octavos es el New England Revolution con 50.3 MDD, en cuartos podría toparse con New York Red Bulls de 40 MDD o una posible revancha con Philadelphia, mientras que en semifinales el duelo sería ante Dallas (51.1 MDD), Charlotte (40.6 MDD), Houston (32.6) o el Inter de Lionel Messi