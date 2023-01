¿Habrá sorpresas en las ligas deportivas queretanas?

Los Gallos Blancos de Querétaro con los que tienen el panorama más difícil entre los equipos profesionales de la ciudad, ya que marchan como último lugar de la tabla porcentual, no hay refuerzos de calidad y no parece haber un proyecto claro por parte de Grupo Caliente que además para poder abrir el estadio Corregidora tendrán que instalar 200 cámaras, un centro de mando especializado y el FanID, cosa que pocos estadios en México lo tienen.

Al final de la temporada si es que Gallos no sale del último lugar de la tabla porcentual tendrán que pagar la cantidad de 88 millones de pesos, un dinero que no hay en las arcas del Club o más bien que los dueños no están dispuestos a pagar.

Hasta ahora solo han llegado al equipo refuerzos poco conocidos como José Zúñiga, Manuel Duarte, Miguel Barbieri, Jonathan Perlaza y Gil Alcalá, lo que `pareciera insuficiente para encarar un torneo que será muy complicado al competir ante equipos con mayor poderío económico.

Sin entrada de dinero por el veto al estadio, sin algunos patrocinios, sin venta de alcohol y alimentos por el castigo y con adeudos salariales, no parece que el equipo pueda salir del hoyo en el que están, el primer rival es el América este sábado a las 5 pm, ahí comenzará el martirio queretano.

LIBERTADORES Y LIBERTADORAS

Los Libertadores de Querétaro juegan actualmente en la Champions League América Basketball e iniciaron de gran manera en casa al vencer al Real Estelí y a los Honey Bears, la próxima semana les tocará la visita a Nicaragua para enfrentar a estos rivales. De ganar accederán a la próxima ronda.

En la temporada de la LNBP no fue lo que se esperaba y llevan ya seis años en la Liga tratando de llegar a una final, si este año quieren aspirar al campeonato tendrán que buscar refuerzos como los que se tienen ahora para este torneo internacional y lograr poner al equipo en los primeros planos, situación que parece viable.

Para las Libertadoras pinta bien, en la primera temporada llegaron a la final de conferencia donde cayeron ante Astors de Jalisco pero dejaron un muy buen sabor de boca, esta temporada si se mantiene la base de jugadoras se podrá aspirar a más ya que el nivel exhibido fue bastante bueno.





GALLOS NEGROS QUIERE EL TÍTULO DE LFA

La temporada 2023 de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA), será muy importante para los Gallos Negros, escuadra que ya estará de lleno en nuestra entidad, por lo que esperan tener una extraordinaria campaña, para lo cual la directiva del conjunto queretano se ha abocado en buscar y contratar a los mejores jugadores tanto nacionales como internacionales, especialmente de los Estados Unidos, el objetivo es estar nuevamente en la final, en el Tazón México VI y ahora si quedarse con la corona.

El presidente del equipo, Jorge Tinoco anunció antes de concluir el 2022, que el equipo por fin se mudaría para este año a nuestra ciudad, algo que fue complicado, debido a que muchos jugadores no podrían seguir en el equipo, así como los mismos coaches, quienes tienen toda su vida hecha en la Ciudad de México, por lo que contarían con una base importante de ese equipo que consiguió el subcampeonato de la campaña anterior.

Entre los jugadores que anunciaron que llegarán provenientes de los Estados Unidos, se encuentra el quarterback Clark Hazlett, los corredores Tabyus Taylor y Tra Barnett, así como el esquinero Jermaine Brealy Junior, Trevor Philio, que es un jugador de los Estados Unidos que se integrará al conjunto queretano en la posición de Edge, mientras que en el tema de jugadores nacionales se estarán sumando al conjunto queretano, Christian Cajiga quién es considerado el jugador favorito de Querétaro, pues la afición lo tiene bien identificado pues ya jugo en nuestra entidad, con el conjunto de Pioneros, es un Strong Safety que buscará hacer grandes cosas a la ofensiva de esta escuadra y Jürgen Brandenstein, quién es un liniero ofensivo que es considerado de los mejores de nuestro país y que jugó en los Borregos México, Pumas CU, Tiburones de Cancún, además de Pioneros de Querétaro.

GALLOS FEMENIL

El futbol profesional también está apunto de arrancar y en la rama femenil, la escuadra de nuestra entidad tuvo varias bajas, empezando por la dirección técnica, pues Carla Rossi dejó de ser la entrenadora del equipo para este Torneo de Clausura 2023 que está por iniciar, una noticia que sacudió al “gallinero”, pero que le da la oportunidad a Leonardo Álvarez de estar al frente del conjunto y buscar que el equipo levante, aunque será sin duda un torneo muy complicado.

Las queretanas nunca han bajado los brazos y especialmente de cara a este nuevo torneo que empieza para ellas el viernes 6 de enero, pues quieren tener una mejor campaña que la del torneo pasado, en donde les fue muy complicado sumar unidades, por lo que se despidieron de la liguilla, uno de los objetivos que se habían planteado las representantes de nuestra entidad, por lo que han hecho una pretemporada muy intensa de la mano del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Álvarez como director técnico del equipo.

Otra de las ausencias importantes que tendrá el conjunto queretano para este torneo, será la de Maritza Maldonado, jugadora que aportó mucho al ataque de las queretanas en el torneo pasado, sin embargo, para este Clausura 2023 defenderá los colores del Atlas, pues fue presentada desde el 14 de diciembre como el primer refuerzo del conjunto tapatío, que también buscar llegar a la liguilla y ser las campeonas de esta importante justa deportiva del balompié femenil de nuestro país.