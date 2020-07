Necaxa oficializa a Lucas Passerini para el Apertura 2020

Tal y como ya se había anunciado hace algunos días a través, los Rayos del Necaxa hicieron oficial el traspaso del delantero argentino Lucas Giuliano Passerini para el torneo Apertura 2020 de la Liga MX.

El rompe redes albiceleste ya se encontraba trabajando con los de Aguascalientes dese hace varios días y no fue hasta este fin de semana que fue presentado oficialmente. El ex jugador de Cruz Azul es originario de Formosa, Argentina, y se desempeña como centro delantero, por lo que buscará pelear un lugar en el once titular con el brasileño Jhoao Rodríguez, quien también llegó esta temporada para Necaxa.

El atacante comenzó su carrera como futbolista profesional en Quilmes, donde realizó su debut en primera. Después tuvo pasos por el Club Comunicaciones, Club Atlético Estudiantes, Club Atlético Tigre y Club Atlético Sarmiento, antes de partir al futbol paraguayo con el Club Guaraní.

Tras su paso por el futbol paraguayo, Lucas partió hacia el Club Deportivo Palestino de Chile. Con Palestino, el jugador obtuvo regularidad y en 30 partidos disputados, anotó 15 goles y repartió 5 asistencias. También tuvo la oportunidad de disputar la Libertadores del 2019, anotando en dos ocasiones.

Para el Clausura 2020, Passerini llegó al futbol mexicano con el conjunto de Cruz Azul. Para esta temporada, Lucas estará vistiendo los colores albirrojos, buscando encajar en el esquema de Alfonso Sosa, ya que llega a préstamo por un año con opción a compra.

🚨 Hacemos oficial la incorporación del delantero 🇦🇷 @LGPasserini, quien se suma a nuestra escuadra de cara al Apertura 2020 ¡Bienvenido, Rayo!#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/lgBuUfopcJ — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) July 4, 2020





