¡Ni Cristiano ni Mbappé! La estadística que Luis Chávez dominó en Qatar 2022

Los elogios para Luis Chávez después de Qatar 2022 no se detienen, pues en esta ocasión la FIFA le reconoció su gol ante Arabia Saudita como el más potente de toda la fase de grupos, y de los octavos de final por encima de tantos hecho por estrellas como Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.

Según un artículo que publicó la FIFA, la anotación el actual campeón de la Liga MX y aún jugador del Pachuca, registró el recorrido más largo para un gol en la fase de grupos, y también venció en el rubro de la velocidad donde también se quedó con la punta.

El tiro libre de Chávez tuvo una distancia de 29.19 metros desde el punto de impacto hasta que cruzó la línea de gol. Mientras que en cuanto a la potencia llegó a una velocidad máxima de 121.69 kilómetros por hora.

En la tabla al mexicano le sigue el japonés Ritsu Doan con su tanto contra España, mientras que Niclas Fullkrug cierra el top tres también con su gol ante la “furia roja”.

Otras figuras que aparecen en el listado son Cristiano Ronaldo en el cuarto lugar por su penal ante Ghana, Harry Kane en quinto por el gol contra Senegal y Kylian Mbappé aparece hasta la octava posición por el gol contra Polonia en los octavos de final.

La FIFA logró saber estos datos gracias al que el balón oficial de Qatar 2022, Al Rihla, contiene un chip y sensores que les permite rastrear los números de cada jugada dentro de un partido del Mundial.

