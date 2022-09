Premier League de luto por la Reina Isabel II, se pospondrán todos los partidos

Lo que surgió como un rumor, hoy se hizo oficial. La jornada 7 de la Premier League, en su temporada 2022/2023, será pospuesta hasta nuevo aviso luego de que la FA decidiera honrar la memoria de la fallecida Reina Isabel II, quien ayer por la tarde perdió la vida a la edad de 96 años, dejando un duro duelo para el pueblo inglés.

Desde su cuenta oficial de Twitter, la liga dio a conocer la información esta mañana:

“En una reunión esta mañana, los clubes de la Premier League rindieron tributo a Su Majestad, la Reina Isabel II. Para honrar su extraordinaria vida y gran contribución a la nación, y como un acto de respeto, la jornada de este fin de semana en la Premier League será pospuesta, incluso el juego del lunes por la tarde.

Más tarde se darán a conocer actualizaciones sobre la nueva programación de estos partidos, una vez que haya pasado el duelo que ha ocasionado el suceso”.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

Manchester United fue el primero en rendirle homenaje a la reina

Desde ayer que los Red Devils decidieron guardar un minuto de silencio surgió el rumor de que los clubes pertenecientes a la máxima categoría del futbol inglés, seguramente decidirían suspender la séptima jornada para honrar la memoria de la reina y con el anuncio de hoy, las sospechas se volvieron ciertas.