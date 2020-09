Santiago Garcés entiende que Messi quiera irse

Las luces halógenas del Camp Nou, el lente angular 11-24 mm puesto en una de sus cámaras y un Messi eufórico que festejó con la gente la anotación de Sergi Roberto le dieron a Santiago Garcés la fotografía perfecta. Nada le faltó. La imagen se convirtió en la más viral de Lionel en su historia. No existe otro retrato más visto de la Pulga que ese. El conteo hace tres años marcó 170 millones de visualizaciones nada más en las redes sociales del Barcelona, pero el cálculo puede que nunca se detenga.

Santiago es mexicano, a él la directiva que tiene a Messi molesto, también lo echó, pero sabe que la imagen que tomó al darle click a su disparador en la remontada frente al PSG puede ser con la se le recuerde al argentino como culé eternamente.

“Es un drama, es un golpe fuerte de realidad”, dijo Santiago tras contactarlo vía telefónica. El reportero gráfico reside en Barcelona, pero su pasado es en la CDMX. De niño sintió apego “por el Necaxa, me gustaba su juego, Cruz Azul un poco y Pumas por mi mamá que siempre ha trabajado en la UNAM, pero nunca fui hincha”, contó.

Santiago está en la actual capital del mundo. Todos los días algo se busca algo en internet sobre Messi o el Barcelona: “Estamos viviendo un momento histórico, si hay algo que le ha quitado horas al coronavirus ha sido Lionel Messi, pasé por el kiosko como le dicen en España al puesto de periódicos, quise comprar todos cuando se dio la noticia, pero no pude”, narró.

Garcés no se compara, son mundos distintos, pero entiende que Leo busque romper la relación que estaba destinada a ser eterna: “Messi se va por malas gestiones, de gente que ni siquiera está en el plano deportivo, lo mío no se asemeja, yo salí del club por esta misma directiva, una directiva que no ha sabido valorar la genialidad, no solo en el campo, sino de la fotografía, si están permitiendo que se vaya Messi, pues evidentemente no iban a entender el trabajo gráfico, no me entendieron, siempre he sido profesional, fui un poco crítico sobre mi labor y por eso estoy fuera, esta directiva me echó, les vino perfecto el tema de la pandemia y la crisis mundial, pero lo mío venía de tiempo atrás”, confesó.

Fueron “seis años los que trabajé en el club, bastante tiempo, lo suficiente para hacer imágenes como la ya famosa de Leo”, dijo.

Espera que el barcelonismo entienda a Messi: “Estoy entristecido por todo lo que está pasando, yo lo viví desde dentro, las situaciones que generaron que estuviera fuera me hacen entender que Messi quiera irse, Dios me libre de estar en el lugar del presidente Josep Bartomeu, lo que ha hecho esta directiva es lo más grave que le pudo pasar al club, incluso al futbol, Messi seguirá siendo la estrella, espero que el barcelonismo lo entienda, su decisión es la correcta porque esta directiva no lo ha tratado como lo debió haber hecho”, expresó.Santiago lo ve “se está cayendo el mundo, se está empezando a caer en Barcelona, pero no me extraña”, aseguró. La plática de continente a continente siguió.