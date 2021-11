Víctor Pedraza, afila crestas

Colombiano de nacimiento, Víctor Pedraza mejor conocido como “Dogor”, emprendió una aventura rumbo a nuestra ciudad gracias a la invitación del ex futbolista de Gallos, Yerson Candelo, jugador que lo trajo a México y poco a poco se hizo famoso en el ambiente futbolero, tanto que se le considera como el barbero oficial de los Gallos Blancos.

“Yo llego en el año 2016 me hizo la invitación mi amigo Yerson Candelo (Ex jugador de Gallos”, es un amigo que tengo desde hace muchos años allá en Cali, después de que el Cali salió campeón a Yerson lo compra el Querétaro y un año después de eso él me hizo la oferta de venirme para acá, dijo que me podía ir muy bien porque lo que yo hacía allá en Colombia no se veía mucho aquí”.

Su fama empezó gracias a que Candelo lucía cortes diferentes y sus compañeros empezaron a preguntar dónde se podían hacer ese tipo de estilos y fue así como Pedraza empezó a hacer clientes en el seno de Gallos Blancos.

“Yo vivía con él (Candelo) y sus compañeros veían los cortes de cabello que yo le hacía, porque eras figuras y cosas diferentes, entonces empecé a recortar a más jugadores como Andrés Rentería que también es colombiano, con Nicho Escalante, Sepúlveda y el “pájaro” Benítez, que fueron los primeros”.

En su trayectoria como barbero han sido más de 50 jugadores de Gallos los que han solicitado sus servicios de forma recurrente, además de algunos entrenadores como Rafael Puente Jr y el actual técnico de Gallos, Leonardo Ramos.

“Han sido más de 50 jugadores que han sido mis clientes asiduos, porque he estado con Gallos, con San Luis, Xolos, Toluca, Tigres, León, Mazatlán y Bravos, han sido muchísimos jugadores y entre ellos hay uno especial, entre ellos Tiago Volpi, Toño Valencia, Edson Puch que era un sueño conocerlo pero hay un jugador especial que admiro mucho que es Diego Valdés y admiro mucho lo que hace”.

Foto: Cortesía | Dogor

La forma de trabajar de Dogor es ir al lugar de entrenamiento de los jugadores, al estadio o al mismo hotel de concentración, incluso durante la etapa con Rafa Puente viajaba algunas veces con el equipo para darle servicio mientras jugaban como visitantes.

“Yo voy al Cegar o al estadio o al hotel de concentración, de esa manera trabajo para darle servicio a los jugadores, durante la pandemia iba a sus casas y ahora que tengo la barbería ellos vienen aquí, pero sigo yendo jueves y viernes al entrenamiento y allá los recorto a algunos”.

SUPERÓ EL CÁNCER

Tiago Volpi es una persona muy especial en su vida, ya que Víctor Pedraza padeció cáncer y fue el guardameta brasileño quien se encargó de todos los gastos de su operación, así lo describe el barbero oficial de los Gallos.

“En el 2017 en noviembre me tocó salir corriendo para el hospital porque tenía dolor en los riñones que eran piedras y ahí me hicieron unos exámenes y salió un tumor, un mes exactamente me operan, pero ese día yo estaba en el hospital y estaba Tiago Volpi también y son cosas de Dios porque él se estaba haciendo una resonancia y me encontró en urgencias, se sentó a lado mío, medio un beso en la mejilla y me dijo que no me preocupara que yo era su hermano, me dijo que todo iba a estar bien y que él se hacía cargo de todo, me pagó mi cirugía, en ese entonces fueron 116 mil pesos y me quitaron mi riñón derecho y puedo decir que superé el cáncer”.