Futuros campeones del ajedrez

La Academia Municipal de Ajedrez de San Juan del Río lanzó la invitación a la comunidad a formar parte del programa Iniciando un Sueño, a las clases en Casa Blanca, Parque Paso de los Guzmán, Comunidad de San Juan de San Javier.

Los futuros campeones aprenderán el movimiento de las piezas así como a desarrollar estrategia del experimentado profesor, Adrián Bocanegra González, instructor nacional de la Federación Internacional de Ajedrez.

En Casa Blanca, las clases serán los lunes a partir de las cinco de la tarde y hasta las ocho de la noche. En Paso de los Guzmán en el mismo horario pero los días miércoles. Mientras que en San Javier, en el Patio del Templo Parroquial los días viernes.

La invitación es para los pequeños y jóvenes en las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 quienes desarrollarán sus habilidades de mano del profesor Bocanegra quien tiene más de diez años en el ajedrez deportivo.

Los semilleros buscan crecer y representar a México como lo recientemente los hicieron Fernando Cortes Medina, en la categoría menores de 10 años. José Alberto Hernández en menos de ocho años e Iker Villanueva García, en el Campeonato Mundial de Egipto.