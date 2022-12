Gallos Blancos San Juan asume nuevos desafíos

Teniendo por sede la cancha empastada de Santa Fe, los jugadores de Gallos Blancos San Juan del Río cerraron temporada, con aspiraciones a cosechar el trabajo que han realizado y por el que fueron reconocidos como escuela oficial del club con la encomienda de promover los valores y respetar los colores institucionales.

Con gran entusiasmo, los jóvenes esperan un 2023 en el que puedan desarrollar las habilidades y participar de las competencias a cargo de Selene Izamar Villeda, coordinadora de la escuela, Jorge Hurtado coordinador deportivo, Manuel Villafranco, director

Para el ciclo que está por comenzar, el club tiene por retos competir en los torneos de alto nivel y el viajar a Estados Unidos participar del torneo juvenil, representando con orgullo a San Juan del Río.

Futbol Compiten por el trofeo al mejor jugador goleador

“Nosotros nos enfocamos a nuestro principal vínculo que es el futbol en este caso y es el q queremos sacar en este momento, para eso se hizo este centro. Esto conlleva a torneos de más alto nivel”, explicó el director.

“Vamos a tener que desarrollar torneo federados con una credencial en la que el niño va a estar sumando minutos y esto es beneficioso porque en para formar parte de una fuerza básica te piden minutos jugados en algún centro de formación, eso lo vamos a tener. Le va ayudar mucho a todos y cada uno de los jugadores que pertenezcan al club”.

Por último invitó a formar parte de la familia de futbol.

“Un Centro de Formación va a dar grandes beneficios como lo es estar cerca de tus jugadores favoritos, tener boletos para algún partido, poder participar en los Himnos de la Liga BBVA Bancomer, son experiencias que al jugador le van ayudar bastante en su formación”.

Futbol Faltan refuerzos en Gallos Blancos

Este proyecto mucho va aportar y beneficiar a San Juan del Río

En 2022 el club celebró el haber alcanzado una meta más, el alcanzar el título como Centro de Formación Gallos Oficial en San Juan del Río, informó J. Hurtado

“Firmé contrato en CEGAR del derecho que permite serlo, va haber buenos beneficios para nuestros niños y niñas en este nuevo proyecto, también así tuve la junta con Marco Miranda que también nos dio el aval para tener torneo internacionales en Europa, Argentina, Brasil”, explicó el entrenador.

Con este logro, el club sigue apuntando a la formación de alto rendimiento siendo una opción para los talentos sanjuaneases

Proyecto junto con Manuel Villafranco que se jacta de ser la única escuela oficial de Gallos Blancos en San Juan del Río, que tiene por sedes las canchas de Santa Fé, La Noria y la Deportiva Norte de las 4:30 a 6:00 de la tarde. Trabajando con equipos de la Sub 10, Sub 11, Sub 14, Sub 16, Sub 18 quienes estarán representando a México en los campeonatos internacionales, los próximos en Estados Unidos en las Vegas, en Minesota. Lo mismo en el torneo de España.

“Estamos contentos por esa parte, vamos a seguir trabajando en el proyecto. Este miércoles tenemos visorias para llevar a Ramón Mata, Aníbal, a Eder Ferrusca y Alan Villa Franco a la Sub 18 y Sub 20. Hacer las cosas de la mejor manera, tener jugadores para Gallos Blancos, estar en la línea”, finalizó Hurtado.