Hacia la cascada de la ruta cuadrilla

Los integrantes Caimanes Xtreme se reportaron listos para realizar la ruta Cuadrilla este fin de semana para realizar rapel y senderismo y llegar a una hermosa cascada, será el domingo 13 de junio cuando los deportistas emprendan el viaje.

A cargo de Raúl Peña, el grupo sumará kilómetros recorriendo los paisajes naturales y conociendo las zonas aledañas a San Juan del Río. Para formar parte de esta experiencia pueden pedir informes a los teléfonos 427 116 4284, 427 100 3635 o al 427 115 0581.

Será una buena oportunidad para salir de la ciudad y poder relajarse, tomar aire fresco y cargar las pilas mediante caminatas que todos los integrantes de la familia pueden realizar. De sentir la adrenalina de descender por una cuerda y sentir lo fresco del agua.

Los excursionistas continúan con la aventura luego de visitar la cueva del Popocatl, en Veracruz, para realizar rapel de hasta 180 metros de profundidad, al interior de la cueva con 50 metros de ancho.

Es en estas salidas que el grupo de sanjuanenses mejora las técnicas de ascenso y descenso en medio de paisajes naturales, como lo son la Peña de Ñado, el Cerro de Xingo, las Minas de Ópalo, la Cascada de Tixhiñú y un poco más lejos, el Cañón del Paraíso, El Zamorano.

En medio de la pandemia el salir a campo es una excelente opción, se tiene el espacio para evitar aglomeraciones, los lugares son ventilados, y siempre hay una buena distancia entre la gente.

“Cuando voy caminando y viendo el cambio de paisajes, en cierto modo, respiras con mayor profundidad, y pones en juego toda tu atención: que si hay árboles, o ríos, o como cruzo esas piedras. Me distrae, me pone feliz, me agota. Llego a casa sintiéndome muy cansada, pero al mismo tiempo muy feliz. Siempre llevo a mis perritos, y ellos llegan también con gusto a bañarse y dormir. ¡Les encanta salir conmigo!”, expuso la senderista”, declaró Leticia Rangel Zamora.

La caminata es un ejercicio cardiovascular y en el rapel se requiere la fuerza para ascender por las cuerdas o las escaladas.

“Así que entre los dos suman un ejercicio muy completo. Y bueno, ya como plus, te olvidas del estrés, respiras aire fresco y con el buen ambiente de Caimanes Xtreme echando porras siempre vas a querer regresar”, expuso Rosa María Barrón Hernández.

“No necesitas más, todo el equipo para desarrollar las actividades es proporcionado por Caimanes Xtreme. Aquí el reto es con uno mismo. Y la satisfacción de disfrutar los paisajes desde las alturas es único”, narró la deportista haciendo la invitación a atreverse a vivir un fin de semana espectacular.