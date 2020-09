¡Hay equipo! Petroleros se reporta listo para la tercera división

El equipo de Petroleros de San Juan del Río se encuentra listo para el arranque de la temporada 2020-2021 de la 3ra división profesional este 26 de septiembre en punto de las 16:00 horas, cuando enfrente al Oro de la Piedad FC Querétaro, en calidad de visitante en el campo El Infiernillo.

Petroleros de San Juan del Río conforma el grupo 8 en el que dará batalla a los 19 equipos de los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Para su primer juego de local será el 3 de octubre cuando reciba a Delfines de Abasolo, Guanajuato en la deportiva Norte de San Juan del Río.

Todos los partidos de local serán a las 16:00 horas en el campo de la unidad deportiva norte los sábados y tendrán dos juegos de local de jornada doble, martes y miércoles. La finalización de la primera vuelta del torneo está programada para el 23 de enero de 2021 cuando reciban al equipo LIMSOCCER a las 16:00 horas, jugando en casa.

Con esto Petroleros de San Juan del Río sigue trabajando de forma intensa para empezar con el pie derecho el torneo. Se busca cumplir con los objetivos y metras deseadas para esta temporada, Petroleros está listo para este su primer torneo de la tercera división profesional, después de 18 años que no se tiene un equipo representativo en esta categoría.

Comandado por el profesor Félix Martínez el equipo presentará a lo mejor de sus elementos.

Petroleros encontró en San Juan del Río una plataforma con muchos talentos juveniles quienes fueron convocados a formar parte de la 3ª División.

“Hay calidad, hay trabajo, de nuestra parte se está poniendo para mejorar las condiciones que nos presentan y representar de manera digna y de manera excepcional”, declaró el D.T Martínez

“El objetivo es claro, se busca que el equipo sea competitivo esa es la idea, la intención es buscar el ascenso, sabemos que en tercera es muy difícil por el número de equipos, las diferentes condiciones a las que nos vamos a encontrar. El objetivo sigue igual, no estamos pensando en no ascender, para eso necesitamos un equipo competitivo, no hay otra manera”, agregó el profesor quien lideró el equipo de 1ª división femenil de Gallos Blancos.