Hernández en Control Máster

El atleta Uriel Hernández regresó del Control Máster en el Plan Sexenal de la Ciudad de México con un primer lugar en los cien metros con un tiempo de 12.79 segundos, segundo en los doscientos metros con un tiempo de 27. 12 segundos, lejos del primer lugar que obtuvo 25.05 segundos, lo que sirvió de preparación para competir en el Nacional que se desarrollará en San Luis Potosí.

Hernández está a unos días de su participación en su segundo evento nacional representando a Querétaro en cuatro pruebas: cien y doscientos metros planos así como salto de longitud y relevos 4 x 100.

“En los cien metros fue 12.79 segundos un tiempo alto en donde la su salida no fue explosiva como lo suelo hacer y al final bajé el ritmo de la carrera. En el evento nacional eso no sucederá, va a prevalecer la explosividad y darlo todo, ya no que no se tiene que dar ningún tipo de ventaja a sus rivales de los otros estados”, declaró.

Pese a ello calificó de buen evento para cometer los errores que se tienen que cometer y partir de eso para corregir en las dos últimas sesiones.

El atleta dio a conocer que el objetivo era poder establecer un ritmo de carrera y parámetros para ajustar en sus dos últimos entrenamientos de pista que tiene previo a su participación en el evento de San Luis Potosí.

En los cien metros ocupó el primer lugar de su categoría, y sigue invicto, pero en sus palabras, eso no cuenta, sino se llevo el oro en la justa nacional.

“Tengo que hacer y pensar que lo voy a lograr. En está prueba que no es su principal pero es importante se tendrá que trabajar en mantener la velocidad y salir explosivo en los primeros cuarenta metros”.

La hora de la verdad llegará el viernes 28 de julio en la pista de San Luis Potosí en los cien metros planos, sábado en los doscientos metros y domingo en los relevos 4 x 100.

Desde hace unos meses el deportista y su equipo de trabajo ha implementado métodos de entrenamiento basados en la teoría del entrenador Dan Fitcher en la que “el correr o saltar más se tiene que convencer a tu cerebro que no te vas a caer o que no te vas a lastimar”, explicó el propio corredor.