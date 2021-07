Intensa preparación de los Funtanet

Los rejoneadores queretanos José y Javier Funtanet han tenido una intensa preparación con sus respectivas cuadras de caballos hacia el festejo de este domingo 1 de agosto del XXX aniversario de los Forcados Amadores de Teziutlán que estarán alternando con los jóvenes a partir de las 16:30 horas en un serio encierro de la ganadería El Junco, así como con los matadores de toros, Francisco Martínez y José María Macías.

“La intención ha sido el que no pierdan la cara al toro y por el momento hemos echado alguna vaca y el toro manso que es el que nos ayuda a que los caballos tengan esa confianza al momento de la lidia. Mi hermano Javi ya ha tenido su primer compromiso en Apizaco, en Teziutlán compartiremos cartel de manera formal, para mí que sea el primero del año me hace sentir muy emocionado y con ganas ya de salir a partir plaza el próximo domingo, sentir la emoción y los aplausos de la gente”, comentó José Funtanet.

“Ha sido un año y medio duro para todos, y ahora gracias a la empresa Feria Toro que nos ha tomado en cuenta para algunos de sus carteles, han reactivado empleos y aun con el aforo reducido para nosotros es muy afortunado el poder estar en las plazas, deseando mucho cortar las orejas y poder salir en hombros” expuso el joven caballista queretano.

Por su parte, Javi, el menor de los Funtanet, comentó está muy contento al poder alternar con su hermano.

“Es algo muy familiar, ya que mi padre y mi tío Eduardo Funtanet, hace 27 años torearon en esta misma plaza también juntos, y si es algo muy significativo para nosotros, ya mi segundo festejo, deseando cortar las orejas y salir en hombros con mi hermano si es posible, en Apizaco me sentí bien, pero el toro tardo en doblar y tuve que descabellar perdiendo al menos una oreja que quizás hubiera podido haberse cortado”, finalizó el rejoneador.

Hay boletos desde $100 en adelante; y todo lo recaudado será en beneficio del DIF municipal de Teziutlan. El festejo será con el aforo reducido y con todas las medidas sanitarias que marca el sector salud, el uso de cubre bocas es obligatorio en todo momento, y se tomara la temperatura al entrar al recinto.

Seguidores de una tradición familiar, los Funtanet continúa en la fiesta brava. Su formación fue desde niños en tientas con su abuelo.

“De ahí fue a casa del maestro Enrique Fraga que es una de mis inspiraciones como torero, a aprender a montar y torear con él”, contó el mayor de los hermanos.

Pasaron los años y pasó a casa del maestro Diego Ventura, haciendo un buen cambio.

“Mi inspiración como rejoneador son muchos, empezando por el maestro Enrique Fraga, Jou Moura, Diego Ventura a quien por más que no me tocó verlo en persona he visto videos de mi tío Enrique Funtanet”, respondió la joven promesa al preguntarle por las figuras que han sido inspiración.

Funtanet posee como virtud la constancia, sabedor de que sólo con el trabajo dará los buenos resultados. Debutó en 2017 en una tarde compartiendo cartel con su padre, con Giovany Aloy con Fauro, a los cuales quiere mucho, con toros del maestro Enrique Fraga que es una persona admira.

“Sin constancia en esto no pasan milagros. Otra de las virtudes es la garrar”, explicó.

El rejoneador espera todo salga bien pues a futuro no lejano le gustaría tomar la alternativa.

Muchas son las experiencias que tiene por contar, entre ellas recordó con mucho cariño, cuando abrió la puerta grande de Moroleón en un gran cartel.

“Uno de mis sueños siempre fue brindarle un toro al maestro Morante de la Puebla y ese día logré brindarle el toro y cortar la oreja que me abrió la puerta”, contó.

Por último, llamó a la afición a reforzar los cuidados con el fin de evitar contagios y pronto se pueda volver a las plazas de toros. A seguir con las medidas necesaria solo así se podrá hacer frente a la pandemia.