Javier Cortés quiere conquistar al público mexicano

El matador de toros español, Javier Cortés está listo para lo que será su debut en México este viernes en Salvatierra, Guanajuato y que mejor que en un festejo con motivo del Día de la Candelaria y en la que estará despidiéndose de la afición guanajuatenses, Pablo Hermoso de Mendoza lo que le hace mayor ilusión a este torero que espera conquistar a los aficionados locales.

Javier Cortés visitó las instalaciones de Diario de Querétaro, previo a lo que será su compromiso de este viernes por la tarde, destacando que es un festejo que le hace mucha ilusión, debido a que es su presentación en nuestro país y que mejor que hacerlo al lado de figuras como Octavio García “El Payo”, Pablo Hermoso de Mendoza y Ernesto Javier Calita, además de que la ganadería es de las mejores de nuestro país.

“Es mi primera vez en México y bueno con mucha ilusión ,me hace especial ilusión venir a torear y disfrutar de la afición. Me hace especial ilusión torear junto a “Payo” porque en España toreamos juntos cuando empezábamos de novilleros y ahora venir a México y hacer el paseíllo con él es algo muy bonito y ya esperando con ansias que llegue el día. La ganadería es la de Bernaldo de Quirós, una ganadería muy bien contrastada ,es un ganadería que ya conocía en España, porque es muy buena y bueno partir plaza con “Payo”, Pablo Hermoso de Mendoza y Calita ni que decir, son grandes compañeros y figuras, la verdad es que me hace mucha ilusión el cartel y la ganadería”.

El matador de toros español, se definió como un torero clásico, que siempre se entrega y lo da todo en cada presentación, que es lo que lo ha caracterizado en España y aseguró que tiene que ser auténtico para conquistar al público de nuestro país, además de que no ve motivo por el que se tenga que cambiar de forma de interpretar el toreo cuándo se presenta en otros países.

“Soy un torero clásico, un torero que le tiene mucho cariño la afición de Madrid, que es muy exigente que me respeta y me tiene mucho cariño, van a ver un toreo clásico, soy alguien que siempre lo da todo y se entrega. Es importante ser auténtico, ser como eres, no porque vengo a México tengo que cambiar, espero que al público le guste mi faena, creo que el público de México es uno con mucha sensibilidad y espero y deseo que mi toreo lo puedan entender y que les emocione”.

EL CIERRE DE LA PLAZA MÉXICO

Javier Cortés lamentó que de nueva cuenta se suspendieran provisionalmente las corridas de toros en La Plaza México, sobre todo, después de que se demostró el interés que hay por la fiesta, por lo que confía , que la igual que en otras ocasiones, el toreo se levante mas fortalecido de lo que estaba

“Me da mucha pena (la situación en La Plaza México) porque es ir en contra de muchísimas personas, ya se vio el domingo con la plaza llena, desgraciadamente es lo que estamos viviendo, muchísimos ataque al toreo, lo más importante, el toreo es algo muy fuerte y que siempre gana a pesar de todo, tengo mucha fé y mucha ilusión que a pesar de estos ataques, siempre va salir a flote. Creo que estamos demostrando que el toreo interesa, que cada vez van más jóvenes a las plazas de toros, que hay chicos que sueñan con ser toreros”.