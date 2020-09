Líderes del ciclismo

Víctor Manuel Rico Vázquez de Querétaro finalizó las 10 vueltas del circuito a la estación del tren en Tequisquiapan, dentro de la categoría élite como parte de su preparación para próximos desafíos.

El líder de la competencia se sirvió de esta para mejorar sus tiempos, estar en condiciones, pues de retomarse el estatal de ciclismo quiere estar en el podio.

“Ya tenía tiempo que no venía a competir aquí, la semana pasada no pude estaba un poco parado, ahora me he puesto a entrenar. Esta carrera es de preparación para próximas carreras, ojalá haya nacionales, soy ciclista de montaña, así que esto servirá para preparación en el futuro así que a divertirse”, destacó el ciclista.

Deportes Amigos del ciclismo

Para este 2020, Víctor Manuel tenía planeado estar en el top 5 del nacional, pero por cuestiones de Covid-19 ya no fue posible.

“Ojalá las próximas carreras se puedan llevar bien, conseguir los mejores lugares, incluso si se reabre el serial estatal estar en el primer lugar si se puede, sería lo mejor”.

En la rama femenil, Karani Sagrado Perea Díaz resultó ganadora de la categoría master, primer lugar al finalizar las 8 vueltas.

La ciclista es una apasionada por el deporte, que se hizo presente con la mejor actitud y con el uso de su cubrebocas como el resto de los ciclistas.

“Me gusta mucho el circuito porque tiene una bajada para experimentar muy padre y la subida te da cadencia y también competir con los hombres te da ritmo”, declaró.

En medio de la pandemia, la preparación de los ciclistas estuvo a prueba.

“Se me hizo muy difícil mantener el ritmo, la motivación en mis entrenamientos, por lo mismo no me sentí preparada para ir al nacional que se hizo en Aguascalientes en Ruta en contrarreloj”, explicó.

















Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer