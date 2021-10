Mejor entrenadora

La sanjuanense Jannet Alegría ganó el Premio Nacional del Deporte 2021 en la categoría mejor entrenador para culminar una gran temporada luego de su destacada participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Jannet Alegría llegó al equipo de paratekwondo en el 2018 siendo clave en la formación de los deportistas para enorgullecer a México colocándolo como una potencia en el tatami.

En este último año con la selección nacional consiguió tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce en el campeonato Para Panamericano, Cancún, Quintana Roo.

Deportes Eligen a sanjuanense como entrenadora del año

La galardonada agradeció a la Federación Mexicana de Taekwondo que preside Raymundo González, así como a los directivos de CONADE y Asociación Querenana de Taekwondo. Además de felicitar a la también ganadora, a la olímpica María Espinoza por el reconocimiento a su trayectoria deportiva.

"Me siento muy contenta y agradecida con la vida, con la Federación Mexicana de Taekwondo, con el presidente Raymundo González, quien fue él quien me invitó para formar parte en el equipo de parataekwondo, además con la directora de la Conade, Ana Guevara, por el apoyo que ha brindado a la disciplina. Es un premio que me motiva a seguir adelante y trabajar más fuerte para continuar dando buenos resultados para México, porque no es un premio que se gane todos los días. Estamos ahora trabajando para el próximo Campeonato Mundial, y ya estamos en el proceso rumbo a París 2024 donde no solo queremos clasificar a tres deportistas sino a más personas, y soñar con más medallas paralímpicas, y eso nos lo dará el trabajo y el esfuerzo que haremos día con día", declaró la entrenadora Jannet Alegría haciéndolo publico en la página de la Federación Mexicana de Taekwondo.

Deportes Janett Alegría al frente de selección paralímpica de Taekwondo

Como deportista Janett vistió los colores por México dos veces medallista de Universiada mundial, medallista panamericana entre otros y de ahí fue a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 quedando en 5° lugar.

Pionera en el deporte de las artes marciales, Alegría es hoy un referente del taekwondo. Ahora forma parte de la selección nacional de Parataekwondo como entrenadora quien tuvo sus bases con grandes profesores como José Luis Pesquera quien fue su mentor, al profesor Gabriel Chávez quienes la llevaron a la selección nacional. A ambos agradeció y se refirió a ellos con cariño y respeto.