Parte a Tijuana

El ultramaratonista Germán Silva y su equipo partieron ya hacia Tijuana, Baja California, para iniciar con el recorrido del “Proyecto Pinole, corriendo por las venas de México”, el cual iniciará el 2 de noviembre y contempla que culminará en el mes de febrero de 2022 en Cancún, Quintana Roo, trayecto en el que además estará acompañado por varios amigos e incluso por sus hijos en diferentes etapas.

“Hoy me di cuenta que ya es toda una realidad el sueño que idealicé desde hace más de año y medio. Son muchas personas las que están colaborando conmigo que sin ellos no podría ser posible esta travesía, la que considero la más importante y demandante en mi vida deportiva y personal”.

El bicampeón del Maratón de Nueva York (1994 y 1995), correrá desde Tijuana, hasta Cancún, Quintana Roo, 5410 kilómetros, distribuidos en 50 kilómetros diarios con un día de descanso cada 10 días, por lo que serán alrededor de 4 meses los que dure el recorrido, donde el ultramaratonista desea enseñar, la riqueza turística, gastronómica y cultura de México.

El equipo de Germán Silva está integrado por Carolina Rodríguez, Proyect Manager, Luis Francisco Corona, fisioterapeuta, Alfredo Chávez, director de Ruta, Rodrigo Almarás, equipo de Ruta, Ana Legorreta y Andrea Barredo, quienes serán sus chefs, además de Karina Sánchez Navarro, que es la paramédico, sin olvidar a mi amigo el tarahumara Silvino Cubezare, aunque destacó también se unirán a esta aventura sus hijos Riwan y Zyanya.

“También me acompañará mi hijo Riwan Silva, y vendrá desde Holanda mi hija mayor Zyanya Silva para unirse en algún punto de la ruta. Sandra Guevara, que ha estado a mi lado desde el inicio de este sueño, con mi pequeña hija Uri que me motiva mucho. Me preguntan muchos amigos que, si no estoy nervioso porque ya voy a iniciar, y les comento que ni siquiera he tenido tiempo de ello, pues he tenido que atender muchos asuntos”.

Germán Silva manifestó que previo a partir a Tijuana, pudo reunirse con personalidades como el senador Ricardo Monreal, a quién invitó a que diera el banderazo de salida en Zacatecas el 24 de diciembre, así como con el alcalde de Querétaro, Luis Nava a quién lo invitó para que lo acompañe el 10 de enero en Bucarelli en la Sierra Gorda queretana.

“Hace algunos días, por citar un ejemplo, estuve con el senador Ricardo Monreal a quien por cierto le invité a acompañarme en el banderazo de salida en su Estado, Zacatecas el próximo 24 de diciembre. También me reuní en días pasados con el presidente municipal de Querétaro Luis Bernardo Nava, quien me deseó suerte en el recorrido. Lo invite junto a la comunidad de Querétaro para cuando pasemos por la Sierra Gorda queretana y me dijo que tal vez me acompañe el 10 de enero en Bucarelli”.