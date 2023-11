Paty Valle va por pase a Francia 2024

La nadadora queretana, Paty Valle Benítez participará en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, justa en la que buscará su pase a los Juegos Paralímpicos de Francia 2024, por lo que estará en cuatro pruebas de la disciplina de natación tratando de demostrar su experiencia para conquistar los resultados necesarios y conquistar dicho boleto.

Los juegos Parapanamericanos Santiago 2023, se llevarán a cabo del Del 17 al 26 de noviembre, pero la representante de nuestra entidad entrará en actividad los días 19, 22 y 24 de noviembre, destacando que en esta edición participará en las pruebas de 50 y 100 metros libres, así como en los 50 metros pecho y 50 metros dorso, aunque las dos primeras son las que le han dado mejores resultados, por lo que serán las que le darán su pase a la justa del 2024.

Valle Benítez, con 27 años en el deporte, reconoció que se ha preparado de gran manera, además de que las pruebas de los 50 metros pecho y los 50 metros dorso, ha logrado bajar sus tiempos y tratara de posicionarse en los primeros cinco lugares de la justa para representar a México en Francia en cuatro pruebas, aunque reconoció además, que la prueba de los 60 metros dorso no los nada desde Tokio 2020.

"Tenemos muy buenas expectativas. Hemos trabajado de manera muy precisa, con llegadas, salidas y puntos que debemos poner atención para aprovechar al máximo. Llevo mucha confianza de que muchos mexicanos vamos a calificar porque hay talento, calidad, fuerza, coraje, y este es justo el momento que se debe demostrar de qué está hecho México".

La multi medallista Paralímpica confirmo que se siente muy bien en este momento en su carrera deportiva, por lo que como en anteriores competencias dejará corazón y alma en la alberca, para poner en alto el nombre de México y de Querétaro en esta deportiva en tierras chilenas, reiterando que la entrar en la alberca es otra y es un deporte que disfruta minuto a minuto.

"Si supieran lo que siento cuando entro a la alberca; me transformo, soy otra, es una sensación tan rica, es un poder que siento adentro, una energía y fuerza que no se donde está, es un placer entrenar, lo disfruto minuto a minuto y evidentemente el resultado viene solo".

Aunque reconoce que los jóvenes atletas que van llegando tienen la ventaja precisamente de la juventud, ella, señala, cuenta con la experiencia, lo que permite un balance que se refleja en resultados, sobre todo, por que ya sabe cómo manejar esas emociones a la hora de entrar a una competencia de talla internacional y más de unos Juegos Paralímpicos.

"Mientras los jóvenes tienen justo la juventud, la experiencia da un equilibrio, porque por lo regular las personas que van haciendo su debut, como me pasó para Atlanta 96, nos vence el nervio. Esa energía es muy hermosa, pero para quien no la sabe controlar le genera mucha ansiedad y a la hora de la competencia no la saben vencer, sin duda tener experiencia es muy importante".