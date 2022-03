Pentathletas listos para competencia

Los cabos de infantería del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de la Zona de San Juan del Río Luisa Fernanda Durán Vega y Carlos Said Díaz Hernández se reportaron listos para participar en el Pentathleta Completo, competencia que exige lo mejor de los que participan pues tienen por reto el superar hasta 10 pruebas físicas y de conocimientos.

A cargo del Oficial Mario Alberto Sánchez Acosta, los pentathletas han reforzado su preparación para presentarse en la XXXIII edición que se desarrollará en la capital queretana el 21 de marzo y que reúne a lo más selecto del país.

Luisa Fernanda Durán quien tiene el grado de Cabo de Infantería, es la jefa del grupo de la unidad Maquío.

Deportes Las cadetes del Pentathlón Deportivo plantean nuevos retos

“A raíz del entrenamiento lo que hemos trabajado ha sido la resistencia física ya que una de las pruebas son los 15 kilómetros con 5kg de peso para la femenil, de 20 kilómetros con 10 kilógramos para la varonil. Siento que esa es la prueba más fuerte. Hemos estado corriendo en la pista, hemos estado haciendo fuerza, resistencia y velocidad”, describió.

El Pentatleta Completo consta de 10 pruebas, salto de longitud, 100 metros, 400 metros, natación examen de oratoria, de Historia de México y del Panthatlón Mexicano.

Durán Vega representó con orgullo a San Juan del Río en el pasado Triatlón Femenino superando los 5 kilómetros, la pista del infante que es con obstáculos y la prueba de tiro con rifle deportivo.

Mientras que el Cabo de Infantería Carlos Gaspar Díaz Hernández dijo la preparación ha sido tanto alimenticia como física, con diferentes ejercicios para resistencia, velocidad y fuerza, psicológicos pues es también necesario estar concentrados.

“Las pruebas ideológicas se han estado evaluando las poesías que deben ser de autor mexicano y durar arriba de 3 minutos. A parte tenemos la prueba de oratoria, desarrollar un tema” explicó Díaz Hernández quien ha participado en cuatro ediciones de manera consecutivamente.

Deportes Finalizan con éxito pruebas

“De esta prueba tengo expectativas altas porque las anteriores al ser virtuales por el tema de pandemia no se vivió con esa adrenalina. Espero gran competencia porque van a venir de otros estados, se van a evaluar nuestras capacidades con ello, espero mucho de esta prueba”, declaró.

Dijo sentirse más fuerte en las pruebas deportivas y militares, en natación, en la carrera de 20 kilómetros y en la pista del infante.

El Cabo de Infantería decidió entrar al Pentathlón cuando era más joven.

“Tenía muchos problemas tanto sociales como con mi familia como con otras personas que me rodeaban. Un día los de Pentathlón fueron a mi secundaria y nos invitaron. En un principio no me llamó la atención, de hecho iba mal en calificaciones. Llega un día que uno de mis amigos me dice quería que viniera de visita con los del Pentathlón entonces es cuando ingreso a filas el 12 de diciembre del 2016 con el sargento Antonio Rosales Ugalde quien fue mi instructor”.

Desde entonces gustó de la disciplina, de los ejercicios y comunidad que hacían para mejorar en muchos aspectos de su vida.

“He aprendido mucho ahora que soy instructor me gusta impartir esa disciplina que me compartieron a mí”, finalizó el deportista.