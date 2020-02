Priscila Luna – Súper Mujer

Nacida en Chihuahua pero queretana por convicción, Priscila Luna de 19 años llegó a conocer el atletismo por obra de la casualidad, un día faltó a clases y el entrenador tuvo que elegir la disciplina por ella, desde entonces vive entregada al cien por ciento al Salto de Altura.

“Mi gusto por este deporte empezó desde los 14 años, todo comenzó porque me obligaron a entrar (ríe) y aquí estoy años después entrenando, fue un entrenador que eligió el atletismo por mí porque no estuve presente cuando elegíamos deportes en la secundaria y me dijeron, estás en atletismo y ahora amo este deporte”.

Clasificación para el NACAC Sub 23, siendo una atleta Sub 20

Para ella no existen los sacrificios, cuando de verdad amas lo que haces se disfruta todo el proceso de preparación para una competencia, la diferencia es que el tiempo que tiene (poco) lo debe saber administrar para todas las actividades que realiza.

Disfruta escuchar música y tomar el tiempo0 para ella misma como ir al Spa y actividades relajantes

“Más que sacrificios vas poniendo prioridades en tu vida, obviamente las fiestas, tiempo con tu familia, tu tiempo lo tienes que administrar al cien por ciento y sobretodo con tu familia y tu pareja”.

Clasificación a los Juegos Panamericanos Sub 20

SIN LÍMITES

Una mujer que no tiene límites, este año busca subir nueve centímetros la marca que posee en Salto de Altura, una meta que no be lejana debido a la intensidad, esfuerzo y dedicación con la que entrena.

“Mi mejor logro fue ir al Panamericano y mi récord de salto de altura es de 1,73 metros pero quiero llegar a saltar 1,82 metros este año”.

Segundo Lugar en el Nacional Primera Fuerza

Toda mujer tiene una motivación para llegar a conseguir sus objetivos, “Mi inspiración es mi familia, mi pareja, mis amigas, Dios y yo misma”.

¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA SÚPER MUJER?

“Una Súper Mujer es inspirar a otras mujeres a que siempre deben de dar la mejor versión de ellas mismas y que no hay metas muy altas, todo lo que te propongas lo puedes llegar a lograr”.

Llegar a la marca de salto de 1.82 metros

Priscila Luna ha demostrado día con día cómo se puede llegar a lo más alto, una mujer que lucha por sus objetivos y que no se va a rendir hasta conseguirlos, es por eso que ella es la elegida para ser nuestra Súper Mujer de la semana en Diario de Querétaro.