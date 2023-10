Profesora Rosario Reyes, mujer de retos

La maestra María del Rosario Reyes Ruiz “Chayo”, como con cariño la llaman sus alumnos ha hecho una labor titánica por abrir espacios para niños con síndrome de down y adultos mayores, por impartir hidroterapia y activación física lo que ha sido una alternativa para mejorar sus condiciones, restar dolores y tener una mejor calidad de vida.

Originaria de San Luis Potosí, sanjuanense de corazón desde los seis años de edad, contó cómo es que un pequeño con hidrocefalia estaba por abandonar su clase por no poder cubrir los gastos, esta fue la razón que la llevó a acercarse con el presidente Roberto Cabrera a solicitar viera por los pequeños, logrando un espacio en el Multideportivo que esté abierto para ellos todos los sábados.

Es por medio del agua que los pequeños y grandes han logrado ganar movilidad, casos de niños que llegaron con los brazos, piernas rígidas y que ahora a tres meses de terapia su cuerpo responde favorablemente. Cambios gigantescos con sólo una hora de clase, por lo que maestra y padres de familia buscan sean más horas en la semana.

Muchas son la vidas que la maestra Chayo ha cambiado con las clases, niños que llegaron sin mostrar signo de alegría en su rostro y ahora pueden reír.

“Niños autistas que no dormían, niños down con fobia al agua que ahora nadan, es un milagro de vida, un milagro de Dios”, declaró la maestra quien trabaja ahora con 92 niños especiales.

“Es una hazaña, nunca me imaginé que gracias al presidente Roberto Cabrea, a su esposa, Georgina Sánchez Barrios esta labor no hubiera sido posible. Ellos a dos el día de la inauguración de la Acuática Gómez Morín, se enteraron que los niños pagaban y dijeron de hoy en adelante no pagan un solo centavo”, agradeció la maestra a ellos, lo mismo a la directora del deporte Lizbeth Navarrete, Tania Ruiz y las damas de voluntariado de bomberos.

La profesora dijo es necesario que más personas se involucren en ayudar, buscando que sean más los espacios y horas para las rehabilitaciones.

“Aquí en la tierra somos una energía que está de paso, mientras dure tu energía en este plano tienes que dejar algo, una buena impresión, algo positivo, un recuerdo invaluable en este plano, es como el perfume que dejas a tu paso, sea más agradable”, comentó invitando a que más empresarios, apoyen a los pequeños.